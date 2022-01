San Severino, dichiarazione mantenimento del Cas: probabile proroga del termine

SAN SEVERINO MARCHE – L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Severino Marche comunica che la Regione Marche ha reso noto ai Comuni, in via informale, che è in previsione una proroga del termine, fissata per il 15 gennaio 2022, per la presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) – Sae – invenduto Erap – sostitute Sae prevista dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 614/2019.

Sarà cura dello stesso ufficio provvedere alla pubblicazione della nuova modulistica e del relativo termine di scadenza di presentazione della domanda stessa.