San Severino, convento e chiostro di San Domenico: terminati i lavori

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo le scosse di terremoto del 2016 si sono conclusi i lavori di ricostruzione al convento e al chiostro di San Domenico. Le opere hanno avuto come obiettivo la messa in sicurezza e il consolidamento dell’edificio, attraverso interventi mirati di riparazione del danno e di rafforzamento localizzato delle strutture portanti. Il contributo pubblico assegnato per la ricostruzione è stato pari a 1 milione e 100mila euro.

I lavori hanno riguardato esclusivamente il complesso conventuale e il chiostro e non hanno interessato l’attigua chiesa di San Domenico.

Con la conclusione di questo cantiere, si restituisce alla comunità un bene di grande valore storico, architettonico e identitario, che torna ad essere pienamente fruibile dopo gli anni di chiusura forzata seguiti al sisma.