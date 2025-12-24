San Severino, demolito e ricostruito edificio a Rocchetta

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità che gravava su un edificio della frazione di Rocchetta sin dalle scosse di terremoto del 2016.

L’immobile, che era stato dichiarato non utilizzabile per motivi di sicurezza in piena emergenza sismica, è stato oggetto di un radicale intervento di demolizione e ricostruzione. Lo stabile, composto da due unità abitative, è stato restituito alla piena agibilità grazie a un meticoloso lavoro di ripristino che ha seguito i più moderni standard di sicurezza sismica.

L’opera di ricostruzione è stata resa possibile anche grazie a un contributo pubblico di 570 mila euro concesso dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche. Il finanziamento ha permesso di coprire le spese per l’abbattimento della vecchia struttura danneggiata e la successiva edificazione del nuovo immobile.

Il provvedimento del sindaco è giunto a seguito della presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà. Documentata la conformità dell’opera e il ripristino delle condizioni di sicurezza, il primo cittadino ha potuto annullare l’atto con cui era stato vietato l’utilizzo dell’edificio.