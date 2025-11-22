San Severino, torna agibile complesso residenziale a Uvaiolo

SAN SEVERINO MARCHE – La ricostruzione post-sisma a San Severino Marche va avanti con la revoca dell’Ordinanza di inagibilità per un complesso residenziale nel rione Uvaiolo. Si tratta di un gruppo di quattro abitazioni in via Monte Nerone che è stato completamente ricostruito a seguito del suo abbattimento resosi necessario dopo gli eventi sismici.
L’intervento di ricostruzione è stato reso possibile grazie a un significativo contributo pubblico concesso dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche, che ammonta a oltre 1 milione e 300mila euro.
Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha formalmente revocato l’Ordinanza di inutilizzabilità dell’edificio. Il provvedimento è stato adottato dopo aver ricevuto la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà.
Nella foto: il complesso tornato agibile nel rione Uvaiolo