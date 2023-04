San Severino, il 27 aprile Consiglio comunale e Consiglio dei ragazzi

SAN SEVERINO MARCHE – Giovedì 27 aprile torna a riunirsi il Consiglio comunale della Città di San Severino Marche. L’Assise settempedana nel corso della seduta, fissata per le ore 16,30 a palazzo Governatori, accoglierà nella prima parte anche gli alunni del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”.

L’assemblea, che sarà introdotta dalle comunicazione del sindaco Rosa Piermattei, prevede all’ordine del giorno alcune interrogazioni, presentate dai gruppi di minoranza, sull’intervalliva San Severino Marche – Tolentino, sulla chiusura della pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi”, sul progetto di un parco eolico denominato “Energia Monte San Pacifico”, sulle infiltrazioni d’acqua dal tetto del palasport “Albino Ciarapica”, sull’intervento di riqualificazione del giardino storico “Giuseppe Coletti”.

Seguirà la sostituzione di un componente una Commissione consiliare e la ratifica della deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto una variazione al bilancio di previsione 2023/2025. In agenda anche l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2023, la modifica al regolamento per la disciplina della Tari, l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2022, una variazione al bilancio di previsione 2023/2025, la richiesta di sdemanializzazione e regolarizzazione dello stato di fatto di un tratto dell’ex strada vicinale della Rocchetta e una variante parziale al Prg per la riclassificazione di una zona residenziale in viale Mazzini e la contestuale parziale sclassificazione di un’altra zona residenziale in località Serripola.