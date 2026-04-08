“…che Dio perdona a tutti” di Pif al San Paolo di San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – La rassegna di cinema al San Paolo, promossa in collaborazione con I Teatri di Sanseverino, questa settimana raddoppia le proiezioni per presentare il film “…che Dio perdona a tutti” di Pif con lo stesso Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito e Maurizio Marchetti. Lo spettacolo andrà in scena da domani (giovedì 9 aprile) a domenica 12 aprile con i seguenti orari: giovedì e venerdì alle ore 21, sabato alle ore 21, domenica alle ore 16,15 e 21,15.

Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell’esistenza di Dio sia “una gran minchiata”, da quarant’anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all’istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po’ Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all’infinito, e l’uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l’apparizione che potrebbe aiutarlo nell’impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede.

Il cartellone proseguirà fino a maggio con titoli di grande richiamo e opere pluripremiate: 16-17 aprile “Sentimental Value”, 23-24 aprile “I colori del tempo”, 30 aprile – 1 maggio “L’agente segreto”, 7-8 maggio “Nouvelle Vague”, 14-15 maggio “Hamnet – Nel nome del figlio”.