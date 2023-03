San Severino il 25 marzo aderisce a l’Ora della Terra 2023

Sabato 25 marzo la facciata del Municipio di piazza Del Popolo rimarrà al buio per un’ora

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche aderisce anche quest’anno alla grande mobilitazione globale del Wwf “Earth Hour”, l’Ora della Terra, spegnendo per un’ora, dalle ore 20,30 alle 21,30 di sabato 25 marzo, la facciata del Municipio di piazza Del Popolo.

Un gesto, questo, che intende unire cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.

“Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney – spiegano i promotori dell’iniziativa – la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per dimostrare che uniti si può fare una grande differenza”.

Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi e le anomalie si sono moltiplicate, giungendo a nuovi record come quello registrato in Canada in estate, con quasi 50 gradi in alcune località della British Columbia, dopo che l’Onu ha confermato che nel 2020 si sono raggiunti i 38 gradi in Siberia.