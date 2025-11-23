San Severino, da domani sarà chiuso il viale principale d’ingresso all’Ospedale

SAN SEVERINO MARCHE – Per lavori di rifacimento del manto stradale nel viale d’ingresso da domani, lunedì 24 novembre, la viabilità nelle pertinenze dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” subirà modifiche.

Su richiesta dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata l’Area Vigilanza del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza che dalle ore 06:30 di lunedì 24 novembre alle ore 18 di lunedì 1 dicembre, e comunque fino al termine effettivo dei lavori, prevede il divieto di transito e sosta in via del Glorioso, all’altezza del civico numero 8, limitatamente al tratto del viale principale d’ingresso all’ospedale, il viale alberato.

Tutti i veicoli saranno quindi invitati ad utilizzare il viale di ingresso posteriore, solitamente riservato ai mezzi di soccorso, nel doppio senso di marcia dove saranno vietate soste e fermate.

All’interno della viabilità ospedaliera sarà imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari.