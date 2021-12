San Severino, il 19 dicembre al Feronia concerto del coro Joyful Gospel Singers

SAN SEVERINO MARCHE – Il Natale senza gospel non sarebbe Natale a San Severino Marche. L’Amministrazione comunale torna così a proporre un appuntamento classico con le festività. Domani, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 21.15 al Feronia sarà di scena lo storico coro di New Orleans Joyful Gospel Singers.

Il debutto della formazione ha avuto luogo al New Orleans Jazz and Heritage Festival, uno dei più grandi festival del mondo, e ha aperto per lo straordinario gruppo le porte al primo ingaggio europeo e a numerose altre esibizioni tra cui quelle al Monterey Jazz Festival, al Seaside California, all’American Virgin Island, al South Carolina Gospel Workshope, nel 2010, al Downtown Civic Center per un evento del Presidente Obama e dei governatori della Louisiana e del Texas.

Biglietto d’ingresso al concerto al costo di 15 euro. Per prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro Loco Iat in piazza Del Popolo, telefono 0733.638414.

Il concerto è la prima tappa della versione Winter del San Severino Marche Blues Marche Festival che proseguirà il giorno di Natale, 25 dicembre, al teatro Verdi di Pollenza con il Dennis Reed & Gospel Gap, il 26 dicembre, Santo Stefano, al teatro Piermarini di Matelica con i Gospel Voices Family.

Ma domani (domenica 19 dicembre) sono anche altre le iniziative che verranno ospitate a San Severino Marche grazie alla rassegna, promossa dal Comune, “HoHoHO! Per Natale vorrei…”. Dalle 16,30, in piazza Del Popolo, musica e incanto sotto l’albero in una magica atmosfera tra luci e note dello straordinario violinista Valentino Alessandrini.

Come ogni domenica di dicembre, sempre in piazza, con l’associazione Sognalibro torna la rassegna “Mille storie in valigia”. Da una magica valigia salteranno fuori tante storie da ascoltare insieme a libri da prendere in prestito. L’appuntamento, assolutamente gratuito, è dalle ore 10 alle 12 sotto i portici.

In località Biagi, presso la sede dell’associazione Luci e Pietre, dalle ore 10 alle 19, sarà possibile visitare “La tana di Babbo Natale” tra mercatini, elfi raccontastorie, laboratori creativi e molto altro ancora.

Infine, per chi lo vorrà, in piazza Del Popolo anche per domenica 19 sarà presente l’Ape dei Desideri, un Ape calessino per fare un giro della città in compagnia di Babbo Natale.