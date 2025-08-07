San Costanzo Show va in scena a Castelleone di Suasa

Lunedì 11 agosto e lunedì 25 agosto 2025 all’Anfiteatro Romano due serate di grande comicità per celebrare i vent’anni di attività del San Costanzo Show

CASTELLEONE DI SUASA (AN) – Il Comune di Castelleone di Suasa, in collaborazione con il San Costanzo Show, presenta due imperdibili serate di teatro comico nell’affascinante cornice dell’Anfiteatro Romano, per celebrare i vent’anni di attività di una delle compagnie più longeve e apprezzate della comicità marchigiana.

Lunedì 11 agosto e lunedì 25 agosto 2025, il San Costanzo Show andrà in scena con “Somari di Battaglia – Parte 1 e Parte 2”, due spettacoli all’aperto che uniranno risate, talento e spirito di gruppo in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

SOMARI DI BATTAGLIA – PARTE 1

Lunedì 11 agosto, ore 21:15

Una serata corale con sette attori in scena, in cui il pubblico potrà rivivere i momenti più iconici della compagnia. Tra i contenuti più attesi, la famosa gag di Leopardi, sketch su personaggi famosi, fenomenali scoperte, momenti musicali e balli scatenati. Uno spettacolo pensato per coinvolgere, sorprendere e far ridere a crepapelle.

SOMARI DI BATTAGLIA – PARTE 2

Lunedì 25 agosto, ore 21:15

Un nuovo spettacolo con una formula totalmente corale: i sette attori saranno sul palco contemporaneamente per tutta la durata della performance. Un’esplosione di comicità, ritmo e sintonia di gruppo, tra gag inedite, personaggi nuovi e situazioni irresistibili.

UNA COMPAGNIA CON 20 ANNI DI STORIA

Nata nel 2004 nel Teatro della Concordia di San Costanzo (PU) con un progetto di formare comici delle marche della Regista e autrice Paola Galassi, il San Costanzo Show è poi nato nel 20005 e ha saputo crescere fino a diventare un punto di riferimento per il teatro comico nel centro Italia. Paola Galassi ha firmato testi e regie per alcuni dei nomi più importanti della comicità italiana – tra cui Aldo Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Ale e Franz, Enrico Bertolino.

Nel corso degli anni, gli attori della compagnia hanno partecipato a spettacoli teatrali con Dario Fo, Franca Rame, lavorato con Giampiero Solari nello spettacolo Brancaleone, si sono esibiti in spettacoli comici con Paolo Cevoli, Marisa Laurito e altri comici di rilievo nazionale, preso parte a film con Luca Zingaretti e John Turturro. Un loro film è presente anche su piattaforme streaming nazionali e internazionali, portando la comicità delle Marche in tutto il mondo. La regia dei due spettacoli in scena è affidata a Oscar Genovese storico collaboratore di Paola Galassi e Giampiero Solari e attore da sempre del San Costanzo Show

UN TRAMONTO TRA STORIA E SPETTACOLO

A partire dalle ore 19:30 sarà possibile acquistare i biglietti e godersi l’atmosfera unica di un tramonto nell’Anfiteatro Romano, accompagnati da un punto ristoro con prodotti tipici locali aperto per l’occasione. Un momento perfetto per rilassarsi prima dell’inizio dello show insieme ai comici.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili:

online su 👉 www.sancostanzoshow.com

presso i punti vendita autorizzati 👉 LiveTicket

prenotazione telefonica: 📞 328 4173247 (lun–sab, 12:00–17:00)

acquisto direttamente in loco, a partire dalle ore 19:30

Grazie all’ampia capienza dell’anfiteatro, il posto c’è per tutti.

