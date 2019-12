San Costanzo, inaugurato il campo di calcio in erba sintetica

SAN COSTANZO (PU) – Questa mattina il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli ha partecipato alla inaugurazione del campo da calcio in erba sintetica nei pressi dello Stadio Comunale di San Costanzo, un’area di 80 x 30 metri, che contiene due aree di gioco. Il campo sarà a servizio, in modo particolare, della scuola calcio che vede la presenza di oltre 300 bambini ma anche di tutti gli sportivi del territorio.

“La realizzazione del campo di calcio è un intervento di grande valore e in perfetta sintonia con quanto la Regione Marche ha portato avanti in questi anni come investimento sugli impianti sportivi. Sappiamo quanto sia importante fare movimento e sport soprattutto sin dai primi anni scolastici per l’insegnamento di valori sui quali è possibile costruire stili di vita. La comunità si costruisce sui valori importanti e lo sport contribuisce a questi valori. Siccome siamo una regione dove si vive più a lungo tenersi in forma e fare sport è importantissimo. Abbiamo, non tanto distante da qui, un esempio straordinario come il campione di oltre cento anni Giuseppe Ottaviani, che abbiamo voluto premiare nel corso della Giornata delle Marche con la Medaglia d’Oro del Presidente della Regione Marche”.