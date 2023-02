San Benedetto, dal 31 marzo – al 2 aprile 2023 torna lo Street Food Festival 

In viale Buozzi e piazza Giorgini si posizioneranno decine di food-truck

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna l’appuntamento di primavera con lo Street Food Festival. La manifestazione all’aperto si svolgerà da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile in viale Buozzi e piazza Giorgini, dove si posizioneranno decine di food-truck.

Gli espositori saranno moltissimi e saranno presenti cibi per tutti i gusti: dalla tradizione marchigiana del fritto misto, passando per l’Abruzzo con gli immancabili arrosticini, alla Puglia con la bombetta pugliese di Alberobello.

Sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 9 alle 20 in viale Moretti e via Montebello, sarà invece la volta dell’evento di Confcommercio “Spring Sports 2023”. La settimana successiva, infine, il 22 e 23 aprile, sempre Confcommercio proporrà “Spazio Creativo 2023”.