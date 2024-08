San Benedetto, al Marche Manouche l’Adrien Moignard Trio

Torna a San Benedetto l’evento dedicato al Gypsy Jazz. Gli artisti dell’Adrien Moignard Trio si esibiranno al Parco Wojtyla. L’evento è a ingresso libero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Domani, mercoledì 21 agosto 2024, alle ore 21.30, al Parco Wojtyla, in via Lombardia, a San Benedetto del Tronto, torna il Marche Manouche, l’evento dedicato al Gypsy Jazz. Si esibiranno gli artisti dell’Adrien Moignard Trio. Ingresso libero.

Trio tutto francese di fama internazionale che in più di vent’anni ha calcato i palchi dei più prestigiosi festival Manouche e non solo (Samois sur Seine, Les Nuits de la Guitare à Patrimonio, Pennabilli Django Festival ecc…). In particolare Adrien Moignard, chitarra solista del gruppo, è uno dei nomi più celebri del Manouche contemporaneo. Infatti vanta decine di collaborazioni con artisti come Stochelo Rosenberg, Bireli Lagrene, Cyrille Aimèe, Rocky Gresset. Per di più in meno di quarant’anni ha registrato più di 15 dischi, riuscendo a creare un suo stile unico che ispira tutt’oggi migliaia di giovani musicisti.

ADRIEN MOIGNARD: chitarra solista

MATHIEU CHATELAIN: chitarra ritmica

WILLIAM BRUNARD: contrabbasso

L’evento è organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’Associazione Arte Viva, il Patrocinio dell’ Assoartisti Dell’Adriatico e la collaborazione dell’ Associazione Antoniana Eventi. Si ringraziano inoltre Imac, Eurocot, Francesco Reali per il sostegno.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto

Marche Manouche è un progetto innovativo di Festival musicale della Riviera che punta a offrire a un ampio pubblico l’esperienza di ascolto del Gipsy Jazz, genere musicale che sta conoscendo un crescente interesse e apprezzamento.