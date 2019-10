San Benedetto, “Less Plastic More Future”: domani l’incontro

Secondo appuntamento del progetto Eco Riviera all’Auditorium Comunale “G. Tebaldini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo incontro per il Progetto EcoRiviera curato dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto in programma venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 9:00, all’Auditorium Comunale “G. Tebaldini” dal titolo “Less Plastic More Future”. All’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Università Politecnica Marche, saranno presenti moltissimi ragazzi delle scuole superiori della riviera per ascoltare le diverse testimonianze che avranno un unico filo conduttore: la sostenibilità ambientale.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, la relazione del prof. Sauro Longhi, Rettore UNIVPM sul progetto universitario che dà il nome al convegno “Less plastic more future”, a seguire la prof.ssa Stefania Gorbi, Delegata Sostenibilità UNIVPM che racconterà la spedizione di ricerca con Greenpeace “MayDay SOS plastica”. Ci saranno anche Mauro Colarossi, Comandante Capitaneria di Porto di San Benedetto con il progetto “A pesca di plastica”, la testimonianza di Pietro Ricci, Pescatore della Marineria di San Benedetto e quella di Francesca Pulcini, Presidente Regionale Legambiente a presentare il Dossier Beach Litter sui rifiuti nelle spiagge marchigiane. Coordina Maria Rita Bartolomei, Presidente RC San Benedetto del Tronto.

La Politecnica ha nel suo DNA l’attenzione alla sostenibilità, nella consapevolezza del ruolo che riveste nella formazione delle future generazioni. In questo contesto, ha creato e intende promuovere il progetto “Univpm Sostenibile” come contenitore di iniziative finalizzate alla sostenibilità. Tutte le attività seguono l’accordo promosso dall’Associazione Marevivo con il Conisma e la CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per sostenere l’iniziativa “Stop Single Use Plastic”. La Politecnica, in particolare, ha consegnato durante eventi dedicati agli studenti, le borracce in metallo per disincentivare l’uso delle bottiglie di plastica monouso e organizza costantemente attività e incontri di sensibilizzazione sul tema sostenibilità al fine di migliorarne comportamenti ed accrescere l’educazione ambientale.

Il progetto EcoRiviera è curato dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto si struttura in più incontri, con interclub, ha durata triennale ed è partito a settembre.