A San Benedetto “Nel cuore, nell’anima – Ritratti d’autore in musica e parole”

La rassegna, giunta alla quarta edizione, proporrà fino al 7 agosto 2021 appuntamenti con diversi cantautori italiani che animeranno Piazza Bice Piacentini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha preso il via a San Benedetto del Tronto il 15 luglio e terminerà il 7 agosto 2021 la quarta edizione di “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”, la rassegna, in cui grandi interpreti della canzone italiana omaggiano i grandi autori. In Piazza Piacentini quattro appuntamenti promossi da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e il sostegno di BiM Tronto.

Dopo il primo appuntamento Alice in Alice canta Battiato, venerdì 23 luglio, sarà protagonista Cesare Bocci in “Paul McCartney e i Beatles. Due leggende” dà voce a McCartney e con l’Ensemble Saverio Mercadante diretto da Andrea Fuoli, ci conduce in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles. La band di Liverpool, con (stimati) oltre un miliardo di dischi venduti, è il complesso di maggior successo di tutti i tempi e uno fra più influenti del XX secolo. Nell’ascesa e nella fortuna dei Fab-Four, Paul McCartney ha avuto un ruolo fondamentale, essendo autore di molti successi del gruppo. Ma la sera del 12 ottobre 1969, sette mesi prima dello scioglimento ufficiale della band, il DJ Russell Gibb raccontò, durante la sua trasmissione in radio, di aver ricevuto poco prima una telefonata in cui si rivelava che McCartney era morto in un incidente stradale tre anni prima…

Mercoledì 28 luglio Fabio Concato è San Benedetto con una data di “Musico Ambulante Tour 2021”, Autore raffinato e autoironico, Concato crede ancora nella poesia adagiata su armonie che hanno familiarità con il jazz. Nel suo lungo viaggio musicale dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, Concato si è ritagliato uno spazio importante narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità: nostalgie, ricordi, speranze, confessioni, lampi d’allegria e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni che, simili ad annotazioni in un diario della memoria, hanno fatto breccia sia immaginario e nella sensibilità del pubblico. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album. Accompagnano dal vivo il cantautore milanese i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Sabato 7 agosto Eugenio Finardi chiuderà questa edizione della rassegna e accompagnato dal chitarrista (e suo coautore) Giovanni Maggiore, svelerà al pubblico il suo straordinario mondo artistico. Quello di Finardi è un viaggio all’interno di una stagione musicale, sociale e politica che ha capovolto gli stilemi della musica italiana: bluesman e poeta, ha dato voce con le sue canzoni alla protesta in modo unico e brani come “Extraterrestre”, “Musica ribelle”, “La Radio”, manifesto della generazione cresciuta negli anni ’70, continuano a rappresentare un modo per far diventare reale e concreta l’utopia. Nel rincorrersi di note e un fiume di parole c’è tutta la coinvolgente poetica di un artista che è stato sempre capace di rinnovarsi senza mai rinunciare alla sua creatività più profonda.

Inizio concerti ore 21.30

L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria.

Biglietti di posto unico euro 15 in vendita