“Salute, ambiente, biodiversità e clima”: due progetti per il sito di Falconara Marittima

FALCONARA – “Salute, ambiente, biodiversità e clima” sono i fili conduttori di due progetti che prenderanno il via a Falconara Marittima, nell’ambito del Piano Nazionale Complementare dedicato a questi ambiti strategici. La Regione Marche ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con gli Enti coinvolti, rafforzando l’impegno per la prevenzione delle patologie attribuibili all’ambiente e alle disuguaglianze sociali.

I due progetti, promossi a livello ministeriale e focalizzati sull’unico Sito di Interesse Nazionale (SIN) della regione, sono: “Valutazione dell’esposizione della popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS (sostanze chimiche artificiali) ed effetti sanitari, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili”; e “Messa a punto e valutazione dell’efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie legate all’ambiente e alle disuguaglianze sociali”.

L’accordo, elaborato con il contributo degli Enti partecipanti, prevede il coordinamento dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e definisce il riparto dei finanziamenti in base alle attività previste per ciascun Ente.

Le azioni del primo progetto comprendono la valutazione della presenza di contaminanti, attività di biomonitoraggio, analisi del rischio per la popolazione esposta, comunicazione del rischio, definizione di scenari di esposizione e monitoraggio ambientale e sanitario.

Il secondo progetto prevede invece l’istituzione di un sistema di sorveglianza permanente “ambiente e salute”, con lo scopo di integrare dati ambientali ed epidemiologici per strutturare interventi di prevenzione mirati e ridurre le disuguaglianze sanitarie legate a fattori ambientali.

“Accordo di Collaborazione”

La Regione ha già formalizzato la propria adesione, insieme ad altre regioni italiane, approvando gli schemi di “Accordo di Collaborazione” con le Regioni capofila Veneto e Puglia. Per l’attuazione degli interventi è stato individuato il sito di Falconara Marittima, unico Sito di Interesse Nazionale (SIN) presente sul territorio delle Marche.

Il budget assegnato ammonta a 1.500.000 euro per il primo progetto e a 1.000.000 euro per il secondo. Le risorse, a carico del bilancio regionale 2025–2027, saranno suddivise tra gli Enti coinvolti: Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche e Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

Vengono coinvolti Enti che, a livello regionale, fanno parte del “Sistema di Prevenzione per la Salute dai Rischi Ambientali e Climatici”. Si tratta di un’importante occasione di collaborazione interregionale su tematiche ambientali e sanitarie, in particolare nei territori dove sono presenti Siti di Interesse Nazionale.

L’obiettivo è sviluppare strumenti condivisi di sorveglianza e monitoraggio, e interventi efficaci di prevenzione primaria (evitare che la malattia si manifesti) e secondaria (intercettare la malattia precocemente), con lo scopo di proteggere la salute delle popolazioni esposte.