La Rossini racconta Dmitrij Shostakovich tra musica, calcio e potere sovietico

Il 23 luglio a Fano, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini presenta “Se Spartak piange…”: un concerto-racconto di Stefano Valanzuolo per i 50 anni dalla morte di Shostakovich

FANO – Il Symphony Pop Festival, promosso dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini assieme al Comune di Fano, col sostegno della Regione Marche e del Ministero della Cultura e degli sponsor BCC Banca di Credito Cooperativo ed Enereco, chiude il cartellone 2025 con un concerto-racconto dedicato a Dmitrij Shostakovich, a 50 anni dalla sua scomparsa.

Mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 21.15, il quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica Rossini, formato da due trombe, un corno, un trombone e una tuba, accompagnerà con musiche di Shostakovich, il racconto “Se Spartak piange…” di Stefano Valanzuolo, autore, critico musicale e storica voce di Radio3. Dmitrij Shostakovich non è stato solo uno dei massimi musicisti del Novecento, ma anche un appassionato competente di calcio. Attraverso i suoi commenti ed i suoi ricordi sportivi, “Se Spartak piange” vuole ricostruire un pezzo di storia sovietica (tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso) popolato da personaggi particolari e spesso ingombranti.

Le vicende di Nikolaij Starostin e Lev Jashin, due calciatori celeberrimi cui non arrise uguale fortuna, s’intrecciano in questo racconto basato su dati reali e riflessioni immaginarie, con quella di Shostakovich, compositore in perenne conflitto pubblico e privato con il potere politico. L’attore Enrico Spelta dà volto e voce ad un Shostakovich dai molti aspetti: ora malinconico, ora orgoglioso, a tratti sferzante, ma anche dimesso, e molto passionale. La musica del compositore sovietico, affidata ad un Quintetto di fiati, scandisce – attraverso sette scene – una storia condita di musica, calcio e politica. Il testo di Valanzuolo è stato adattato per l’occasione da Giuseppe Esposto, che ha curato la regia dello spettacolo.

Il quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini è formato da Francesco Marconi e Matteo Giammaria, trombe, Enrico Barchetta, corno, Andrea Angeloni, trombone, e Niccolò Baldisserri, tuba.

Il Symphony Pop Festival si avvale della preziosa collaborazione della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Biglietteria

Posto unico non numerato 10€ – ridotto 5€

Riduzione per under 30 e Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Per informazioni Botteghino Teatro della Fortuna

Piazza XX settembre, 1 – Fano

0721800750

Orari di apertura

Da mercoledì a sabato esclusi i festivi 17.30 – 19.30

Mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30

Nei giorni di spettacolo 10.30 – 12.30 e dalle 17.30 in poi

Online su www.liveticket.i