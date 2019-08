Riaperta la strada provinciale n° 96, l’inaugurazione

Ceriscioli: “Riaprire la strada significa riaprire il cuore di chi abita qui alla speranza

PIEVE TORINA (MC) – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli oggi pomeriggio ha partecipato alla cerimonia per la riapertura della strada provinciale n° 96 che collega il centro abitato di Pieve Torina alla frazione di Fiume e che conduce poi a Rote e Colfiorito.

“Rientra – ha dichiarato Ceriscioli – in un quadro di opere significative che Anas ha portato avanti con grande impegno. Riaprire queste strade significa riaprire Il cuore di chi abita questo territorio alla speranza. Parliamo di collegamenti storici. Già gli antichi romani passavano per questi percorsi tra le Marche e l’Umbria quando le Regioni non esistevano ancora. Oggi sono invece dei validi itinerari alternativi alla superstrada per chi vuole vivere la bellezza di questi paesaggi e sono collegamenti essenziali utilizzati ogni giorno per chi abita nelle frazioni.

Queste strade sono anche una risposta a chi vuole continuare a vivere qua ed è ben consapevole di quanto sono importanti le infrastrutture. Proprio sulle infrastrutture infatti passano i servizi e le opportunità di crescita economica. Il Comune sta anche lavorando ad una ciclovia di 10 km (andata e ritorno) molto bella e interessante e questa strada diventerà anche un collegamento a questa nuova proposta turistica”.