Regione Marche, incontro tra l’assessore al Bilancio Pantaloni e il direttore dell’Agenzia del Demanio Russo

ANCONA – Proseguono gli incontri istituzionali tra la Regione Marche e gli enti territoriali dello Stato sui temi della finanza pubblica, della gestione del patrimonio e della fiscalità.

L’assessore regionale al Bilancio e alle Finanze, Francesca Pantaloni, ha avuto un proficuo colloquio in videoconferenza il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Pierpaolo Russo, con cui sono stati discussi i temi della valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle opportunità di riuso degli immobili statali presenti nelle Marche e delle possibili sinergie tra Regione, enti locali e Demanio.

Al centro del confronto anche il ruolo degli immobili pubblici come leva di sviluppo territoriale, rigenerazione urbana e sostenibilità.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative già avviate in materia tra i due enti con la sottoscrizione dei due Piani Città di Ascoli Piceno e Ancona.

“La valorizzazione del patrimonio pubblico – ha sottolineato Pantaloni – rappresenta una grande opportunità per i territori. Lavorare insieme al Demanio significa trasformare beni spesso inutilizzati in risorse strategiche per servizi, investimenti e sviluppo, con benefici concreti per le comunità locali”.

L’incontro ha confermato dunque la volontà di collaborazione e di proseguire un percorso di confronto stabile e operativo, finalizzato a rafforzare l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità delle politiche pubbliche regionali.