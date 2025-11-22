“Questo non è amore”, le iniziative della Polizia di Stato di Macerata

Il 25 novembre, nell’ambito della campagna nazionale che punta a smontare gli stereotipi e le false credenze sulla violenza nei confronti delle donne, a Civitanova e a Macerata, previsti incontri con i cittadini

MACERATA – Il 25 novembre, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato maceratese e il locale Centro Antiviolenza, nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione “Questo non è amore” incontreranno, a Civitanova presso il Centro Commerciale Cuore dell’Adriatico e a Macerata presso il Centro Commerciale Valdichienti, i cittadini che vorranno informarsi sugli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui modi per riconoscere i primi segnali di questo odioso fenomeno.

Personale del Commissariato a Civitanova Marche e della Polizia Anticrimine e Squadra Mobile a Macerata nel pomeriggio di martedì, insieme alle operatrici dei Centri Antiviolenza cittadini, distribuiranno materiale informativo e saranno disponibili ad indicare le modalità per segnalare le situazioni di violenza che le donne spesso vivono in silenzio.