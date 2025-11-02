Prima Mostra Pomologica Marchigiana a Treia

L’8 e 9 novembre Villa “La Quiete” diventa la capitale marchigiana della biodiversità e della memoria agricola con la Prima Mostra Pomologica Marchigiana

TREIA – Treia si prepara ad accogliere un appuntamento unico nel panorama regionale: la “Prima Mostra pomologica marchigiana – Festival dei Custodi della Biodiversità Agraria”, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre nella splendida Villa “La Quiete”.

Promossa dal Comune di Treia in collaborazione con Amap – Agenzia per l’Innovazione nel settore agroalimentare e della pesca e con Archeologia Arborea, l’iniziativa rappresenta il primo grande evento nelle Marche dedicato alla frutticoltura tradizionale, alle varietà antiche e alla salvaguardia della biodiversità agraria, un patrimonio prezioso da riscoprire e tramandare.

Per due giorni, Treia diventerà la capitale marchigiana della biodiversità, ospitando agricoltori custodi, esperti, ricercatori, appassionati e famiglie per un viaggio alla scoperta dei frutti della memoria contadina, tra mostre, laboratori, passeggiate patrimoniali e momenti di divulgazione scientifica.

«Treia è orgogliosa di ospitare la prima Mostra Pomologica Marchigiana – dichiara il sindaco Franco Capponi – un evento che valorizza il nostro legame con la terra, la tradizione agricola e la cultura rurale. Villa ‘La Quiete’, con il suo straordinario orto pomario e i giardini storici, è il luogo ideale per celebrare la biodiversità e far conoscere le varietà antiche che raccontano la storia agricola delle Marche. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a chi, con passione e competenza, custodisce il patrimonio naturale e identitario del nostro territorio».

La Mostra Pomologica Marchigiana non sarà solo un’esposizione di frutti, ma un festival della memoria agricola e del futuro sostenibile, per riscoprire la ricchezza delle varietà locali e il ruolo fondamentale dei custodi della terra.