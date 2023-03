Portonovo in Fiore Festival, il 1 e il 2 aprile la prima edizione

In programma Mostra Mercato fiori e piante, passeggiate, visite guidate, stone balance, street food e musica ovunque

ANCONA – Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 ad Ancona si terrà la prima edizione di “Portonovo in Fiore Festival”, iniziativa per tutti gli amanti del verde e dello stare insieme all’ aria aperta. In collaborazione con il Consorzio La Baia e il Parco del Conero l’Amministrazione comunale organizza e offre ospitalità ad una ampia serie di eventi, tra verde, benessere, arte, musica e buon cibo. In primis il Mercatino dei fiori che si svolgerà sabato e domenica: fiori e piante, prodotti naturali e artigianato artistico a cura di My Love eventi. Nella giornata di domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a cura di Carlo Pietrarossi, Loriana Tittarelli e Renato Brancaleone spaio all’iniziativa di Pietre in equilibrio o Stone Balance. Per molti una forma di meditazione, di immersione interiore, di consapevolezza della dimensione interna ed esterna. Verrà offerto un primo approccio a questa nuova disciplina e a sintonizzarsi sulle motivazioni della ricerca del proprio equilibrio. A cura del Consorzio La Baia ci sarà Portonovo Street food: panini del Conero di carne e pesce.

Nei due giorni sono inoltre previsti percorsi e visite guidate:

una passeggiata ambientale e culturale libera e gratuita lungo il sentiero n. 309 (circa 3.5 km) per scoprire la storia e l’ambiente dello straordinario habitat della baia (Storia geologica di Portonovo – Lago profondo – Vegetazione di Portonovo e Conero – fauna ed approfondimenti ornitologici); inoltre sabato 1 aprile ore 10.00 e domenica 2 aprile ore 15.30 a cura dell’Ass. Pungitopo e Ass. Ornitologi Marchigiani Percorsi guidati sui sentieri di Portonovo in occasione dei quali le guide esperte parleranno di Storia e monumenti di Portonovo: Chiesetta di Santa Maria, Torre di Guardia, Fortino Napoleonico. Interverranno il Prof. Stefano Piazzini – Geologia e Vegetazione del Conero e Portonovo; Gilberto Stacchiotti – Storia e Monumenti di Portonovo; Fulvio Felici – Gli Uccelli del Monte Conero

E ancora sabato 1 e domenica 2 aprile al mattino – visite guidate alle ore 10.00 alla chiesetta di Santa Maria di Portonovo in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, belle arti e al paesaggio delle Marche;

Concerto del “Nino Rota Ensemble” pianoforte, violino, flauto e voce – zona lago grande sabato 1 aprile dalle ore 16.00 –

Musica e danza diffuse – Performance musicali e artistiche lungo i sentieri e sulle spiagge della baia di Portonovo:

A cura dell’ “Accademia musicale” di Ancona domenica 2 aprile dalle ore 16.00 -concerto di archi – zona lago grande;

Sabato 1 aprile dalle ore 15.30 esibizionepiano, violino e voce – zona spiaggia della Torre e della Capannina;

Domenica 2 aprile dalle ore 11.00duo sax repertorio jazz – zona spiaggia della Torre e della Capannina;

Domenica 2 aprile dalle ore 11.00 duo di chitarra classica e solista repertorio classico sudamericano lungo i sentieri;

Il pianista nel maggiolone sabato e domenica durante la giornata sulla spiaggia

Prenotazione delle visite guidate presso il punto informativo dell’edicola di Piazza Roma e punto informativo turistico di Portonovo o telefonando al numero 3392922855

Bus navetta gratuito sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00