A Porto Sant’Elpidio “90 a Colori Festival”

Sabato 28 e domenica 29 giugno, in Piazza Garibaldi e per le vie del centro, saranno protagonisti i mitici anni ’90 con musica, mercatini food Dj Molella e Cristina D’Avena

PORTO SANT’ELPIDIO – Porto Sant’Elpidio si prepara per un fine settimana eccezionale, dedicato ai mitici anni ’90 con “90 a Colori Festival” che si svolgerà in Piazza Garibaldi e per le vie del centro.

Artisti, mercatini, musica e divertimento, food, ospiti attesissimi.

SABATO 28 GIUGNO dalle ore 19 si ripercorreranno i successi degli 883 con Jolly Blu, tribute band, a seguire Dj Molella.

DOMENICA 29 GIUGNO dalle ore 21 viaggio nel tempo con DISCO TIME e come special guest Cristina D’Avena. Quando arriva Cristina sul palco l’entusiasmo sale sempre alle stelle.

Maurizio Molella

noto semplicemente come Dj Molella, non è solo un nome iconico per gli appassionati della dance o per gli ascoltatori di Radio Deejay.

La sua carriera, ricca di successi, innovazioni e collaborazioni di prestigio, ha avuto un impatto significativo sulla cultura musicale italiana, contribuendo a ridefinire il suono della dance music degli anni Novanta.

Cristina D’Avena

ha le Marche nel cuore visto che la mamma era originaria di Jesi. Ha debuttato a soli 3 anni cantando ‘Il valzer del moscerino’ all’edizione del 1968 dello Zecchino d’Oro’. Il successo è arrivato con le sigle dei cartoni animati che sono diventate dei cult per almeno un paio di generazioni regalandole diversi riconoscimenti: la ‘Canzone dei Puffi’ del 1982 è stato disco d’oro con oltre 500mila copie vendute, mentre ‘Kiss Me Licia’ del 1985 è stato disco di platino. Oltre alla musica, si è dedicata alla tv interpretando serie per ragazzi e partecipando a diversi programmi. Ha all’attivo 84 singoli, la sua presenza scatena sempre entusiasmo e Porto Sant’Elpidio è pronta ad accoglierla.