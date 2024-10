Polizia di Stato, operazione contro prostituzione a Civitanova

Identificate quattro persone; provvedimento di espulsione per due donne.Una denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale

MACERATA – Nella giornata di ieri 14 ottobre personale della Polizia di Stato di Macerata ha effettuato uno specifico servizio volto al contrasto dello sfruttamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina.

Attività info investigativa posta in essere nelle scorse settimane dalla Squadra Mobile ha permesso di individuare un appartamento sito nel Comune di Civitanova Marche, probabilmente utilizzato per lo sfruttamento della prostituzione.

Ieri è stata quindi effettuata l’irruzione che ha permesso di identificare quattro persone, tre donne e un uomo, tutti extracomunitari. I quattro sono stati tutti accompagnati presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche (MC).

Al termine degli atti di rito l’uomo, un ventisettenne brasiliano e una donna, anche lei brasiliana, di ventisei anni, sono risultati essere richiedenti asilo politico e coperti da protezione internazionale mentre le altre due donne, una classe ’94, l’altra classe 2000, sprovviste di qualsivoglia titolo valido per la permanenza sul Territorio Nazionale, sono state destinatarie di un provvedimento di espulsione notificatogli negli Uffici del Commissariato direttamente da personale del locale Ufficio Immigrazione. Una delle due donne è stata anche deferita in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel T.N.

Sono in corso ulteriori attività investigative volte all’acquisizione di ulteriori elementi probatori a carico di alcuni individui sul territorio civitanovese che a vario titolo possano avere favorito le attività illecite.