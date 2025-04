Pesaro, prosegue il servizio di manutenzione del verde

PESARO – Sono in corso a Pesaro gli interventi di manutenzione del verde che, per circa un mese, prevede sfalci e potature delle siepi su tutto il territorio comunale.

A partire da oggi 14 al 18 aprile Aspes e Centro Operativo interverranno nelle seguenti zone:

Taglio dell’erba: Biblioteca San Giovanni , parco XXV Aprile, via del Risorgimento, viale della Liberazione, via Della Robbia, via del Novecento e zona Cinque Torri, via Lubiana, parco Trulla, parco via Brandani, via Pertini (fino a via Papa Giovanni XXIII), Trebbiantico (Corpo D’armata Polacco), via Morgagni, via secchi, via Merloni, via Paciotti, via Matteucci (sentiero San Francesco), monumento ai Caduti di Borgo Santa Maria, campo da calcio Borgo Santa Maria, foro boario Borgo Santa Maria, via Gagarin, via Lombardia (mercato ortofrutticolo).

E ancora via Togliatti (campo da basket), mura e parco San Francesco di Candelara, via Sarnano (parcheggio), via Torricelli, via Scaroni, sottopasso San Decenzio, piazzale della Libertà, viale Trieste, viale Zara, villa Olga, via Canale (mura). Pulizia tornelli, spollonature e taglio erba infestanti: via Nazario Sauro, viale Trieste (lato Fano), via Napoli e traverse, siepe di via Lungo foglia delle Nazioni. Cigli stradali: via Mondini, SS Adriatica fino a Cattabrighe, via Lombroso. Abbattimento e potature: pioppi di via Flaminia e pioppo cipressino di via Togliatti.

Una tabella di marcia fitta che potrebbe subire variazioni anche in base al meteo e dovrebbe terminare in tempo per Pasqua. In campo, una task force formata dagli operai di Aspes, dal Centro Operativo del Comune e dalle ditte appaltatrici. Grande è anche il contributo e il supporto dei volontari del verde, che già in queste ore si stanno adoperando per i luoghi pubblici della città.

Alla fine della stagione saranno circa 9 milioni di metri quadrati di erba tagliata. Un patrimonio verde vasto e ricco, quello di Pesaro, con i suoi 25.000 alberi pubblici, 11.500 metri lineari di siepi e 1.600.000 metri quadrati di aiuole, parchi e giardini (escluso il parco Miralfiore