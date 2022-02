Pesaro, “Rossini Grand Hotel”: il 23 e 24 febbraio 2022

Al Teatro Sperimentale la Giovane Compagnia Kataklò proporrà uno spettacolo di Danza in prima assoluta

PESARO – Il Teatro Sperimentale di Pesaro rinnova l’appuntamento con la danza per la stagione 2022 su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’AMAT e con il contributo di Regione Marche e MiC.

Mercoledì 23 febbraio (anteprima giovani) e giovedì 24 febbraio, in occasione dell’inaugurazione del calendario del Buon (non) Compleanno Rossini, due ‘Settimane Rossiniane’ che fino al 6 marzo celebrano vita e opere di un genio assoluto nato a Pesaro il 29 febbraio 1792, la Giovane Compagnia Kataklò si immerge nella lirica di Gioachino Rossini trasportando il pubblico con “Rossini Grand Hotel” all’interno di un albergo festoso e visionario.

Lo spettacolo, a Pesaro in prima assoluta al termine di una residenza di allestimento, coreografie di Giulia Staccioli e Vito Cassano, gioca con la molteplicità di storie e caratteri creati dal genio artistico di Rossini: nelle sale di un Grand Hotel, in una sera di festa, personaggi provenienti da mondi diversi si incontrano per dare vita a situazioni e atmosfere variegate. Spaziando dall’opera buffa all’opera seria, senza tralasciare il periodo semiserio del compositore, i danzatori si cimentano con le diverse possibilità espressive offerte dal mondo rossiniano, dalla comicità alla tensione più emotiva, mostrando una poliedricità di spessore, da sempre cifra stilistica del lavoro di Kataklò.

«Conoscere il patrimonio culturale italiano è di basilare importanza per un performer e lavorare su opere e musiche di tale caratura permette ai danzatori di accostarsi ad un bagaglio artistico fondamentale per la loro formazione. Rossini Grand Hotel vuole essere uno spettacolo fresco che attraverso un linguaggio semplice e accattivante, in pieno stile Kataklò, avvicini alla cultura anche il pubblico più tenero. Uno spettacolo di giovani per giovani.» Queste le parole di Giulia Staccioli, direttrice artistica della storica compagnia, dell’Accademia di formazione e del nuovo young ensemble GCK.

Giovane Compagnia Kataklò è un progetto nato nel 2019 per accogliere ed accompagnare parte dei diplomati di Accademia Kataklò Giulia Staccioli nel percorso di avviamento alla professione teatrale. È un gruppo dinamico che si rinnova e si trasforma portando avanti produzioni differenti sempre patrocinate da Accademia Kataklò e dalla compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre.

Irene Saltarelli è assistente alle coreografie, la danza è affidata a Gian Mattia Baldan, Niccolò Basile, Alessia Cito, Federica Cuzzaniti, Giorgia Faggionato, Giorgia Leoni, Luis Miguel Nunez, Alessandra Marino, Ginevra Tomella. Lo spettacolo è una produzione Accademia Kataklò Giulia Staccioli, Kataklò Athletic Dance Theatre, con il supporto di DanceHaus Susanna Beltrami.

Informazioni e prevendita: biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548 e circuito vivaticket. Inizio spettacolo ore 21.