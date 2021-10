Pesaro, PSR Marche: il 14 ottobre seminario su “Pacchetto Giovani”

Il Bando Giovani erogato dal PSR Marche è un’opportunità e una risorsa dedicata a tutti i maggiorenni che non hanno ancora compiuto 41 anni di età e vogliono fare impresa in ambito agricolo. Il Bando mette a disposizione circa 30 milioni di euro per incentivare i beneficiari nella costruzione e nello sviluppo di nuove realtà agricole, introducendo importanti innovazioni in ottica di una maggiore semplificazione burocratica, nuovi criteri di ammissibilità e maggiore sinergia con il sistema creditizio.

L’obiettivo è quello di investire nei giovani per poter contribuire allo slancio del nostro territorio, favorendo il ricambio generazionale e promuovendo nuove opportunità lavorative per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, stimolando la competitività nel settore agricolo. I beneficiari avranno così l’opportunità di restare sul territorio contribuendo al suo sviluppo, dando vita ad una nuova visione di impresa, giovane e al passo con le nuove tecnologie, che porta con sé i valori e le tradizioni di sempre.

È possibile iscriversi al seminario al seguente indirizzo:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-psr-marche-per-202122-bando-giovani-unopportunita-per-il-nostro-futuro-182556008937