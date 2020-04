Pesaro, in modalità on-line i corsi di accompagnamento alla nascita

Ripartono i corsi organizzati dal Consultorio di Pesaro Asur Marche Area Vasta n.1 in collaborazione con il Centro per le Famiglie;a disposizione un’ostetrica e una psicologa

PESARO – Ripartono, in modalità on-line, i corsi di accompagnamento alla nascita, organizzati dal Consultorio di Pesaro Asur Marche Area Vasta n.1 in collaborazione con il Centro per le Famiglie.

Il corso, dal vivo con un’ostetrica e una psicologa a disposizione, è interattivo: sarà un’esperienza da vivere insieme ad altre mamme, in cui poter intervenire e porre domande dirette.

Ogni corso è articolato in quattro appuntamenti che tratteranno i seguenti temi: quando andare in ospedale, travaglio e parto, allattamento e rientro a casa, la trasformazione da coppia a neo-genitore.

Le ostetriche del Consultorio di Pesaro, insieme all’esperta in psicologia perinatale del Centro per le Famiglie Barbara Pasini, realizzeranno gli incontri attraverso la piattaforma di Google Meet. Per partecipare è sufficiente una connessione stabile ad Internet, ci si può collegare facilmente da PC/Mac, Tablet o da un semplice smartphone.

“Abbiamo voluto trovare un’alternativa al corso pre-parto tradizionale, per mettere a disposizione, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, una risorsa importante per le mamme, fruibile comodamente da casa”, sottolineano il dottor Giancarlo Giacomucci, Direttore U.O.C. Cure Tutelari Area Vasta 1 – ASUR Marche, e Sara Mengucci assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro.

Gli incontri sono gratuiti. Per iscrizioni al corso: telefonare al lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 al numero n 0721 4246 03/05, risponderanno le ostetriche del Consultorio Familiare.