Pesaro, oggi l’Orchestra Olimpia in concerto

Al Teatro Sperimentale di Pesaro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, un concerto che unisce arte e impegno civile

PESARO – La musica diventa messaggio, strumento di consapevolezza e solidarietà. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, oggi, martedì 25 novembre alle ore 21, Orchestra Olimpia propone, al Teatro Sperimentale di Pesaro, un concerto che unisce arte e impegno civile: un invito a partecipare per trasformare l’ascolto in consapevolezza e la bellezza in responsabilità condivisa nella lotta contro ogni forma di violenza.

L’evento «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – Orchestra

Olimpia in Concerto», giunto alla sua seconda edizione, nasce in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Pesaro “Parla con noi”, con l’associazione Percorso Donna e con il supportodi Alpitour World, main sponsor di Orchestra Olimpia, il contributo della Fondazione Cassadi Risparmio di Pesaro, il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro.

Sul podio la direttrice d’orchestra Francesca Perrotta, che guiderà Orchestra Olimpia in un

programma che intreccia tradizione classica e contemporaneità. Ad aprire il concerto ci sarà la Sinfonia Concertante di Wolfgang Amadeus Mozart, dove l’ensemble dialogherà

armoniosamente con le due straordinarie soliste Ksenia Milas (violino) e Anna Serova (viola). Ksenia Milas svolge un’intensa attività concertistica internazionale come solista e docente alla Scuola di Musica di Fiesole. Anna Serova, figura unica nel panorama musicale internazionale, ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei.

Composta a Salisburgo nel 1779, la Concertante risale a un periodo complesso della vita di Mozart, che tuttavia non ne offuscò l’ispirazione: il brano è considerato una delle sue più felici espressioni per strumenti solisti e orchestra, grazie al continuo dialogo fra le parti che lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio concerto doppio.

Nella seconda parte della serata, gli interventi delle rappresentanti del Centro Antiviolenza di Pesaro “Parla con noi” e dell’associazione Percorso Donna faranno da cornice al momento musicale, offrendo una riflessione sulla violenza tra i giovanissimi e sull’importanza di una responsabilità condivisa nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Tra i due interventi, Orchestra Olimpia eseguirà Sentieri di Sangue della premiata compositrice Silvia Colasanti. Composto nel 2009, il brano reca come sottotitolo “Ascoltando Friedensreich Hundertwasser” in omaggio al pittore, architetto ed ecologista austriaco. A rendere ancora più coinvolgente l’ascolto, ci saranno i visual creati dalla visual artist Francesca Bonci, un viaggio immersivo ispirato dalla musica, in cui colore e astrazione diventano linguaggio per raccontare emotivamente la ferita della violenza e la possibilità della rinascita.

Durante la serata interverranno anche rappresentanti di Alpitour World che sostiene l’iniziativa nell’ambito del proprio percorso D&I, dedicato alla valorizzazione delle pari opportunità e alla diffusione di una cultura aziendale aperta, responsabile e inclusiva.

Orchestra Olimpia, la cui attività è sostenuta anche dal Ministero della Cultura, fin dalla sua nascita affianca alla musica un forte impegno sociale. «Il nostro è un progetto al femminile, nato dal desiderio di dare al percorso artistico un significato più profondo: usare la musica per veicolare messaggi di attenzione verso le donne, le fragilità e la cultura come strumento di crescita collettiva – dichiarano le fondatrici Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, rispettivamente direttrice artistica e direttrice musicale –. Quest’anno, insieme ai preziosi partner che ci accompagnano in questa serata, vogliamo ribadire che non si parla mai abbastanza di violenza di genere. I fatti di cronaca ci ricordano ogni giorno quanto la strada sia ancora lunga e per questo è fondamentale continuare a sensibilizzare.

La musica, in questo senso, arriva al cuore e crea legami. Con questo concerto vogliamo dare voce a tutte le donne che non possono più parlare, ma anche a chi ogni giorno sceglie di agire, di sostenere, di educare al cambiamento».

«Sostenere Orchestra Olimpia in questa serata così significativa rappresenta per Alpitour World un passo concreto nel percorso dedicato alla valorizzazione delle pari opportunità e alla promozione di una cultura aziendale sempre più inclusiva. Crediamo che la musica, come il dialogo e l’impegno sociale, sia uno strumento potente per sensibilizzare e generare cambiamento. Essere al fianco di realtà che mettono al centro il talento e la voce delle donne significa contribuire, insieme, a costruire una società più equa, dove il rispetto e la consapevolezza siano valori condivisi e quotidiani», sottolinea Chiara Bertino, Corporate & Inter-Companies Marketing Manager Alpitour World.

«Racconteremo il lavoro che da anni portiamo avanti con ragazzi e ragazze nelle scuole – anticipano Stella Grassetti, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza di Pesaro “Parla con noi”, e la referente Formazione Scuole Mara Wolnitzky –. La violenza nelle relazioni adolescenziali esiste, anche quando viene confusa con “prove d’amore” o semplici litigi. Il nostro impegno è aiutare i giovani a riconoscere i segnali e a costruire relazioni basate sul rispetto e sulla libertà reciproca.

L’obiettivo primario è partire dall’educazione e dal cambiamento culturale, perché solo così potremo davvero eliminare la violenza degli uomini contro le donne».

«Siamo liete di partecipare a questa serata perché da sempre cerchiamo di contrastare la violenza di genere, in particolare la violenza maschile contro le donne, tramite la sensibilizzazione sociale che passa anche attraverso le diverse espressioni artistiche – afferma Mariangela Siepi, presidente di Percorso Donna A.P.S. –. Acquisire consapevolezza su questo fenomeno, anche riconoscendo come spesso lo alimentiamo inconsapevolmente con comportamenti stereotipati, discriminatori e sessisti, è fondamentale per rimuovere ciò che lo alimenta e raggiungere le pari opportunità. Musica e arte sono strumenti preziosi per stimolare riflessione e confronto».

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – Orchestra Olimpia in

concerto

Martedì 25 novembre 2025, ore 21

Teatro Sperimentale, via Rossini – Pesaro

Biglietti disponibili in prevendita online sul circuito Vivaticket.com, al botteghino del Teatro

Sperimentale negli orari di apertura e nei giorni di spettacolo, presso tutte le rivendite Vivaticket.

Intero posto unico 20€

Ridotto soci Olimpia/Alpitour/TappetoVolante 15€

Ridotto under 26 5€