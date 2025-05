Pesaro, maltempo: decine di interventi per rimuovere rami e alberi caduti

Centro Operativo Comunale, Aspes, Marche Multiservizi, Protezione Civile e Polizia Locale, in azione dalle prime ore di ieri, proseguiranno i lavori anche nei prossimi giorni

PESARO – Le squadre del Centro Operativo Comunale, in sinergia con Aspes, Marche Multiservizi, Protezione Civile, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, sono al lavoro dalle prime ore di ieri per monitorare e ripristinare la viabilità dopo il fortissimo vento di burrasca e le piogge che hanno colpito la città di Pesaro nella notte (15-16 maggio)

«Decine e decine gli interventi – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora – che per lo più hanno riguardato la rimozione di rami e parzialmente alberi caduti, la verifica del deflusso delle acque piovane e la messa in sicurezza delle aree più critiche».

I lavori più grossi in zona mare (dove sono caduti alcuni tamerici in viale Trieste e via Paterni e grossi rami), poi Pantano (in via Mancini un pino è caduto sopra due auto), Montegranaro-Muraglia (in strada Malpighi si segnala il crollo di una quercia, e in via Madonna di Loreto lo schianto di una pianta sopra una recinzione), Ginestreto (due piante cadute in via Valbone), Strada di Santa Marina (albero caduto più il fango).

Gli interventi del Centro Operativo, di Aspes e di Marche Multiservizi sono proseguiti per tutta la mattinata anche in strada di Valle Tresole, via Gagarin, strada San Germano, strada Vincolungo, strada Fonte Maiano, via Trebbiantico, via Madonna di Loreto, via Gorizia, via Gasparri, via Capra, per rimuovere i rami pericolanti e ripulire le strade.

«In queste ore la priorità è quella di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la rimozione delle piante cadute e la messa in sicurezza di quelle pericolanti, poi lo sgombero delle strade principali, anche in base alle segnalazioni che ci stanno arrivando. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni perché per ripulire bene le strade ci vorrà almeno una settimana».