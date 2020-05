Pesaro, ecco le nuove scadenze dei tributi Comunali

PESARO – Il Comune di Pesaro ha approvato in data 26 maggio 2020 la Delibera n. 98 riguardante il nuovo scadenziario dei Tributi Comunali per l’anno 2020.

“Andiamo incontro alla necessità di liquidità di attività economiche e famiglie dopo il difficile momento di lockdown per il contenimento del Coronavirus – così l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi, insieme all’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Prorogata la scadenza della Tari, dell’ICP e della tassa di soggiorno. Inoltre, grazie anche al DL Rilancio, nuovi criteri semplificati per le occupazioni di suolo pubblico ed esenzioni dal pagamento della Tosap dal 1 maggio al 31 ottobre per gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, gelaterie, ecc. ndr)”.

Calendario completo di tutte le scadenze per il versamento dei tributi comunali

Di seguito le nuove scadenze e le informazioni per i contribuenti:

NUOVA IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

16 giugno – prima rata (o versamento in un’unica soluzione)

16 dicembre – seconda rata

Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI (che è abolita).

Per ulteriori informazioni sulla nuova IMU visita la sezione: http://www.comune.pesaro.pu.it/tributilocali/

TARI – TASSA RIFIUTI:

16 settembre – prima rata (o rata unica)

16 ottobre – seconda rata

16 novembre – terza rata

Come ogni anno i contribuenti riceveranno a mezzo posta, prima della scadenza, l’avviso di pagamento dal gestore Marche Multiservizi spa.

ICP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’:

30 giugno 2020 – prima rata (rata che era stata rinviata al 31 maggio con precedente deliberazione G.C. n 46/2020);

30 settembre 2020 – seconda rata;

30 novembre 2020 – terza rata;

TOSAP – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

A) Per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 che beneficiano dell’esenzione fino al 31 ottobre (ai sensi dell’art 181 del D.L. 34/2020) e che erano già titolari di una concessione permanente per l’occupazione del suolo:

30 novembre 2020 – eventuale conguaglio per l’anno 2020 (rispetto ai periodi 01.01.2020 – 30.04.2020 e 01.11.2020 – 31.12.2020).

B) Per i contribuenti diversi da quelli esentati ai sensi del punto A):

30 giugno 2020 – seconda rata;

30 settembre 2020 – terza rata;

30 novembre 2020 – quarta rata;

§ RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO:

È spostato al 15 ottobre 2020 il termine di scadenza per il riversamento all’Ente dell’Imposta di Soggiorno riscossa dai gestori delle strutture ricettive nel corso dei primi tre trimestri dell’anno 2020 (gennaio – settembre), unitamente alla presentazione delle relative dichiarazioni ed agli adempimenti connessi.

§ PIANI RATEALI INERENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Resta confermata la sospensione dei versamenti delle rate scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Dal mese di giugno, pertanto, riparte il versamento ordinario dei piani rateali. Il versamento delle rate sospese, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve invece essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

PIANI RATEALI INERENTI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 154 del D.L. 34/2020, i termini dei versamenti delle ingiunzioni di pagamento nonché le relative rate, scadenti tra l’8 marzo ed il 31 agosto, sono sospesi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre 2020).

Per qualsiasi richiesta e/o informazione:

U.O. Tributi:

l’ufficio risponde al telefono dal lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00 ai numeri 0721/387335 – 0721/387328

per qualsiasi richiesta/ informazione è possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC:comune.pesaro@emarche.it – e-mail:tributi@comune.pesaro.pu.it

Esclusivamente nel caso in cui fosse necessaria la presenza fisica in ufficio è possibile concordare un appuntamento telefonando al tel. 0721/387335

Per informazioni e calcoli del dovuto “nuova” IMU, Imposta di soggiorno e avvisi di accertamento/ingiunzioni:

Sportello Tributi Aspes Spa

A partire dal 18 Maggio l’attività di ricezione del pubblico è effettuata solo per appuntamento chiamando il Numero verde 800212450. Tutti i servizi, in particolare l’invio dei modelli F24 per il pagamento dell’IMU, sono raggiungibili via mail all’indirizzo tributi@aspes.it e via PEC all’indirizzo tributi@pec.aspes.it

Per informazioni su ICP e TOSAP

ICA SRL – Pubblicità e TOSAP

Attività di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Contatti:

Telefono e fax 0721 401900

e-mail ica.pesaro@icatributi.it

PEC ica.pesaro@pec.icatributi.com