Pesaro, domani l’niziativa: “Una mattina da ciclista e marinaio”

Organizzata dal Comune, nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, punta a sensibilizzare verso comportamenti virtuosi

PESARO – Nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, sabato 22 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ci sarà invece “Una mattina da ciclista e marinaio”.

“Si tratta di un’occasione importante – precisano gli assessori del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli alla Crescita, Franca Foronchi alla Sostenibilità, Enzo Belloni alla Mobilità e Ciclabili e Andrea Biancani presidente commissione Ambiente e Governo del Territorio della Regione Marche – per promuovere gli spostamenti sostenibili. Sperimentiamo una nuova viabilità all’insegna della sicurezza, dell’autonomia dei bambini e dell’introduzione di buone prassi, che limitino l’inquinamento e il traffico delle nostre città”.

L’iniziativa è rivolta ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie, e propone una pedalata dalla pista ciclabile di Villa Fastiggi al porto di Pesaro con visita alla sala operativa della Guardia costiera e ai mezzi nautici, a cura della Capitaneria di Porto.

Si parte in bicicletta alle 9 dal Pala Snoopy di Villa Fastiggi. I punti di incontro intermedi per i bambini che vorranno aggregarsi sono al sottopasso del Campus al quartiere 5 Torri ( 1° tappa), in via Bellini all’angolo di via Spontini al quartiere Villa S. Martino ( 2° tappa ). L’arrivo è previsto alle 10.00 alla Capitaneria di Porto s Calata Caio Duilio, 47. A tutti i bambini sarà offerta la merenda dal Supermercato COAL di Strada Panoramica. Per il ritorno, dalle 11.30, sarà a disposizione il Bus-Bike di Adriabus in grado di trasportare anche le biciclette, per andare dal Porto a Villa Fastiggi.

Sempre sabato 22 sono in programma, visite guidate alla sala operativa e ai mezzi nautici della guardia costiera, a cura della Capitaneria di Porto

ore 9.00-10.00 riservate alle classi di scuola primaria che ne faranno richiesta

ore 10.00-12.00per i bambini che hanno partecipato alla pedalata.

Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni: 0721 387955 centroidea@comune.pesaro.pu.it