A Pesaro il 18 febbraio 2023 il convegno “Città e Natura”

A Villa Caprile l’iniziativa finalizzata a favorire una discussione e una riflessione sui progetti e sulla gestione del patrimonio Verde Pubblico in un’ottica ecosostenibile avanzata

PESARO – Sabato 18 febbraio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Salone degli affreschi di Villa Caprile a Pesaro si terrà il Convegno Città e Natura: Progetto e gestione del patrimonio verde pubblico in un’ottica ecosostenibile avanzata, a cura di Arch. Clara Tarca. L’evento è organizzato da Archivio Loreno Sguanci APS in collaborazione con Azobé ODV, Istituto Agrario A.Cecchi, Associazione Nazionale Pubblici Giardini, Università Politecnica delle Marche.

PROGRAMMA

Fulcro Pratesi, Presidente Onorario WWF Italia e Coordinatore del progetto Parco Miralfiore (video intervista): “Uomo e Natura – alla ricerca di un nuovo equilibrio”

Dott. Roberto Diolaiti, Presidente Nazionale Pubblici Giardini:

Prof. Davide Neri, Università Politecnica delle Marche:

Arch. Franco Panzini, architetto e storico del Paesaggio, Presidente dell'Associazione Pietro Porcinai: "I nuovi parchi pubblici. Tematiche e linguaggi"

Prof.ssa Annalisa Metta, Professoressa associata in Architettura presso L’Università degli Studi Roma 3: “Città selvatiche e nature ibride. Paesaggi urbani contemporanei”

Il Cambiamento climatico, la fragilità ambientale e la continua perdita di biodiversità assieme al manifestarsi di mutamenti radicali, hanno svelato la precarietà dei nostri sistemi urbani, mettendo al contempo in luce l’impellente bisogno di un nuovo disegno di rigenerazione e riqualificazione. Trovare nuovi equilibri con il mondo naturale anche nei contesti urbani ora non è solo doveroso, ma necessario. Fondamentale è dunque affrontare una seria riflessione sui progetti e sulla gestione del patrimonio Verde Pubblico in un’ottica ecosostenibile avanzata. Per farlo l’Archivio Loreno Sguanci APS ha deciso, consapevole della complessità del tema, di proporre in un convegno una diversificata ed esperta lettura di quanto già avviene, in modo virtuoso, a livello nazionale. L’evento, svolto in collaborazione con Azobé ODV, l’Istituto Agrario A.Cecchi, l’Associazione Nazionale Pubblici Giardini e l’Università Politecnica delle Marche, vede la presenza di Fulcro Pratesi Presidente Onorario WWF Italia, Roberto Diolaiti Presidente Nazionale Pubblici Giardini, Prof. Davide Neri dell’Università Politecnica delle Marche, Franco Panzini Storico del Paesaggio e Antonietta Metta prof.ssa associata in architettura all’Università degli Studi Roma 3. Desiderosi di porre in terra un seme dal quale far germogliare un nuovo modo di intendere il Parco Urbano e di riconsiderare il valore dei giardini ecologici anche in prospettiva della riqualificazione delle aree degradate delle città e dei diffusi “non luoghi”, agiamo convinti che sia possibile recuperare il gap che l’uomo ha nei confronti del mondo naturale, risanando in parte i danni causati dalle attività antropiche e dall’inquinamento.