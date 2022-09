Pesaro, da mercoledì al via l’asfaltatura di via Fratti

Circolazione alternata solo con il cantiere vicino alla rotatoria.La chiusura delle operazioni entro venerdì 7 ottobre

PESARO – Da mercoledì 28 settembre 2022 si svolgeranno i lavori di asfaltatura in via Fratti, tra la rotatoria con le vie Belgioioso e Trometta e il ponte sul canale Genica. L’intervento ripristinerà il fondo stradale dopo i lavori eseguiti per conto di Marche Multiservizi nei mesi scorsi.

La circolazione subirà rallentamenti ma rimarrà aperta, per entrambi i sensi di marcia, su via Fratti.

Quando la ditta arriverà a lavorare sulla rotatoria, la circolazione verrà chiusa in via alternata nelle due corsie, attivando le opportune deviazioni nelle vie limitrofe. I lavori saranno terminati al massimo entro venerdì 7 ottobre.