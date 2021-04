Pesaro, Amministratori di sostegno: al via il corso per volontari e familiari

Il corso gratuito inizierà mercoledì 7 aprile.Decine le richieste per partecipare alle lezioni. C’è tempo fino a domani per iscriversi

PESARO – Torna da mercoledì 7 aprile 2021 il corso di formazione per “Volontari e familiari Amministratori di sostegno” organizzato dal Servizio di Protezione Giuridica dell’Ambito Territoriale Sociale 1 in collaborazione con la Caritas Diocesana ed il Centro Servizi per il Volontariato.

Già decine le richieste per partecipare al corso che prevede 5 incontri gratuiti, che si svolgeranno ogni mercoledì, dalle 17:30 alle 19:30, dal 7 aprile a 5 maggio (sarà possibile accedere alla piattaforma online in cui si svolgeranno dopo la validazione dell’iscrizione). Le lezioni condotte da professionisti, forniranno a volontari e familiari, nozioni di carattere tecnico-giuridico, strumenti necessari ad affrontare l’incarico di amministratore di sostegno, indicazioni su come gestire la relazione con il beneficiario.

IL PROGRAMMA

– Mercoledì 7 aprile / H. 17:30-19:30 – “Il ruolo giuridico dell’ADS. L’esperienza del Servizio di Protezione Giuridica dell’ATS 1 di Pesaro” con Elena Cesaroni, referente del Servizio di Protezione Giuridica e l’avv. Rita Capone Bianchi.

– Mercoledì 14 aprile / H. 17:30-19:30 – “L’ADS nel Sistema dei Servizi Sociali e il rapporto con il Terzo Settore. I principali servizi di sostegno e inclusione” con l’assistente sociale Daniele Scansalegna.

– Mercoledì 21 aprile / H. 17:30-19:30 – “La relazione di aiuto: aspetti psicologici ed emozionali” con la psicologa dott. Elisa Nicolini.

– Mercoledì 28 aprile / H. 17:30-19:30 – “Adempimenti fiscali delle persone fisiche. Assistenza e previdenza sociale. Elementi di educazione finanziaria. Adempimenti in caso di assunzione di un assistente familiare” con l’operatore fiscale e docente di Economia prof. Felicia Cardilli.

– Mercoledì 5 maggio / H. 17:30-19:30 – Incontro conclusivo con volontari e familiari ADS, con i referenti dei Servizi Territoriali e con i rappresentanti delle istituzioni.

COME PARTECIPARE

Per partecipare o ricevere informazioni inviare una mail a sportellotutelegiuridiche@comune.pesaro.pu.it o chiamare il numero 0721.387230.