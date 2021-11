Camerino, il 3 dicembre l’incontro “Percorsi formativi inclusivi. Unicam per tutti”

CAMERINO – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il 3 dicembre 2021 presso la Scuola di Giurisprudenza con inizio alle ore 10, l’Università di Camerino organizza l’incontro “Percorsi formativi inclusivi. Unicam per tutti”, dedicato a presentare i risultati delle attività che l’Orientamento di Ateneo, in sinergia con il Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA e con la Scuola di Giurisprudenza, ha attivato a favore dei diritti e del benessere delle persone.

Dopo il saluto delle autorità accademiche, verrà presentata la guida ai “Sentieri fruibili delle Marche. 24 percorsi per utenza ampliata” realizzata con gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Antinori” di Camerino nell’anno scolastico 2019-20 e curata dalla prof.ssa Catia Eliana Gentilucci, referente del progetto e docente Unicam, e Giorgio Giorgini, accompagnatore volontario del CAI di Camerino.

All’incontro porteranno la loro testimonianza studenti di Unicam e dell’Istituto Antinori e il presidente del CAI, Giulio Tomassini, che ha collaborato ai lavori preparatori della guida.

“Obiettivo dell’incontro – sottolinea la prof.ssa Maria Gabriella Gabrielli, Delegata del Rettore alla Disabilità e al disagio psicologico – è quello di aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e favorire l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità. A questo fine mirano le proposte di nuove collaborazioni con studenti universitari e studenti delle scuole superiori, che saranno presentate a conclusione dell’incontro”.

L’evento potrà essere seguito in presenza (per accedere è necessario essere in possesso del Green Pass) presso l’Aula 2 della Scuola di Giurisprudenza e on line all’indirizzo https://unicam.webex.com/meet/catiaeliana.gentilucci

Per informazioni e prenotazioni: servizio.disabilidsa@unicam.it