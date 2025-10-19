Peppe Iodice in “Ho visto Maradona!” ad Ancona

Venerdì 28 novembre al Teatro delle Muse di Ancona Peppe Iodice porterà in scena “Ho visto Maradona!. Biglietti sul circuito TicketOne e alla biglietteria del teatro

ANCONA – Peppe Iodice porterà in scena “Ho visto Maradona!” al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 28 novembre alle ore 21.00. Spettacolo organizzato da Best Eventi.

Cosa accadrebbe se Peppe Iodice per un giorno si trovasse a contatto con l’aldilà? Cosa racconterebbe Peppe di ritorno dal luogo dove ci sono tutte le verità che forse noi non vediamo, o non vogliamo vedere?

Questo è l’incipit del nuovo spettacolo, grazie ad una serie di incontri soprannaturali, uno su tutti quello con il piede d’oro, patrono laico della città di Napoli. Iodice ci rivela tutto ciò che ha visto, capito, scoperto, tutti gli incontri che ha fatto e che gli hanno aperto finalmente gli occhi.

Un gioco narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora più libero, sincero, autentico, un meccanismo che innesca il talento di Iodice con una visione del mondo priva di ogni freno e convenzione. Intorno a lui gli amici di sempre, ma anche ospiti indesiderati che si erano riuniti per l’ultimo saluto e che invece si trovano di fronte un Peppe Iodice più vivo che mai, pronto a scatenarsi e a divertire ancora una volta i suoi tantissimi fans.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online + punti vendita) e alla biglietteria del teatro (tel. 071.52525).

Info: 085.9047726 www.besteventi.it