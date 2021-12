A Offida la Passeggiata naturalistica di Santo Stefano – Quartiere Lava

Il 26 dicembre 2021 la decima edizione della iniziativa; iscrizioni entro il entro il 22 dicembre

OFFIDA – Il 26 dicembre è in programma la decima edizione della Passeggiata naturalistica di Santo Stefano – Quartiere Lava.

La manifestazione, divenuta ormai un classico per il giorno dopo Natale, prenderà il via alle ore 9,45 in Piazza del Popolo ad Offida e prevede l’attraversamento di un percorso naturalistico della durata di circa 2 ore al termine del quale si tornerà sul punto di partenza.

La partecipazione all’iniziativa, organizzata in collaborazione con U.S. Acli Marche APS e assessorato allo sport del Comune di Offida, è gratuita ma occorre preiscriversi entro il 22 dicembre con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, in caso di pioggia o maltempo la manifestazione non si svolgerà.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida nazionali U.S. Acli di contenimento Covid19.

Si tratta di una opportunità per stare all’aria aperta e per fare attività fisica.