Lezioni e partite libere di burraco a Santa Maria Goretti di Offida

OFFIDA – Continuano gli appuntamenti con lezioni e partite libere di burraco a Offida. Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 21 di martedì 30 settembre nella frazione Santa Maria Goretti, presso il Circolo Elio Fabrizi (Piazza Fausto Coppi).

L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Offida e con il Circolo Elio Fabrizi.

Nel corso della serata sono previste lezioni di burraco (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3495711408