Il Natale 2020 digitale di Civitanova Marche: gli appuntamenti online

Presepi artistici, mostre, tour degli addobbi natalizi, video e il tradizionale concerto di Capodanno tra gli eventi visibili in streaming

CIVITANOVA MARCHE Proseguono gli eventi in presenza, ma senza accesso al pubblico e in digitale, realizzato dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. I viaggio inizia proprio con un videotour degli addobbi natalizi, che accompagnerà gli spettatori tra le meravigliose creazioni realizzate in città: un abbraccio di luce che unisce il territorio in questo particolare Natale e raggiungerà anche chi è fuori città e non potrà tornare nel rispetto delle norme anticontagio. Luci ma anche musica da sottofondo: tutti i giorni fino al 6 gennaio, lungo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, sarà attivo un servizio di filodiffusione musicale a tema natalizio Il link per visualizzazione del tour è: http://turismo.comune.civitanova.mc.it/tourdelleluminarie/.

Fino a martedì 02 febbraio 2021, la Palazzina Sud del Lido Cluana ospiterà il Presepe popolare realizzato dalla Famiglia Melappioni: nstallazione meccanizzata “multimediale” caratterizzata da simulazioni di fasi giornaliere e atmosferiche, costellazioni, artigiani all’opera e personaggi che raccontano di mestieri del passato nel territorio regionale, anche con scorci di panorami locali. Alcuni particolari da notare: costellazioni, ambientazioni atmosferiche, il Castello della Rancia di Tolentino, l’apparizione dell’Angelo ai pastori, la tartaruga interattiva, il Monte Conero con le Due sorelle e le lancette, il quartiere cittadino di Fontespina con il suo costume antico di trasportare l’acqua nelle brocche poggiate sulla testa e tanto altro da scoprire. Ospitati anche i presepi artistici dell’artigiano Leandro Messi. I presepi, esempi dell’eccellenza artigiana del territorio, saranno visibili in un tour immersivo in realtà virtuale a 360° fruibile da qualsiasi supporto (smartphone, pc, tablet, ecc.) capace di proiettare lo spettatore in una visita “digitale” in cui vivere appieno la magia della rappresentazione (http://turismo.comune.civitanova.mc.it/tourvirtualepresepe/).

Debutta on line anche il museo Magma che presenterà i suoi tesori conservati nella nuova sede di piazza Garibaldi a Civitanova Alta. Una realtà civica originale, una innovativa galleria permanente sostenuta dalla Regione Marche e istituita dall’Amministrazione comunale in virtù della tradizionale vocazione cittadina nei confronti della grafica e della carta stampata, costola del longevo Festival CartaCanta e del suo “spin-off” Giallocarta. Un’ampia collezione di circa 20.000 manifesti e numerosi libri, riviste, giornali, disegni, copertine di album, materiali per progettazione, sul tema delle arti visive e figurative è conservata al suo interno e fruibile nella biblioteca e sala di consultazione multimediale (http://turismo.comune.civitanova.mc.it/videomagma/).

Diversi tour virtuali alla scoperta della Pinacoteca Comunale “Moretti” e della mostra “La via dolorosa di Nicola Bertuzzi l’Anconitano”. Accompagnati dalla guida del direttore Enrica Bruni, i visitatori potranno passeggiare per le sale di quella che fu la casa natale del celebre concittadino Annibal Caro alla scoperta delle opere in essa contenute collegandosi a http://turismo.comune.civitanova.mc.it/tourpinacotecaemostra/.Il percorso sarà suddiviso in sette specifici temi: 1- Nel segno dell’arte. La pinacoteca civica “Marco Moretti” di Civitanova Marche; 2- La sala della grafica d’arte, da Fattori a Warhol”; 3- L’arte del ‘900 italiano; 4- La sala “Arnoldo Ciarrocchi”; 5- La quadreria. Arte sacra e mito; 6- Mostra “La via dolorosa di Nicola Bertuzzi l’Anconitano”; 7- Il laboratorio calcografico

Altra bella iniziativa sarà a cura del Maestro Alfredo Sorichetti che presenterà due video visibili sul canale youtube dell’ufficio turismo del Comune, nei siti e nei canali social istituzionali del Comune, dell’Azienda TdiC, di Civitanova all’opera e dell’Associazione Gilfredo Cattolica: “Civitanova e i suoi organi storici” e “Civitanova e l’opera”. I video saranno visibili nel portale istituzionale del turismo (http://turismo.comune.civitanova.mc.it), oltre che sul canale YouTube e nei social del Comune (Civitanova Marche Turismo).

Venerdì primo gennaio 2021, l’Amministrazione comunale propone il classico Concerto di Capodanno, con l’Orchestra Sinfonica Puccini diretta dal M° Alfredo Sorichetti, con la partecipazione del tenore Gianluca Pasolini (trasmissione sul canale televisivo “Tv Centro Marche” alle ore 21.00 e successivamente il filmato sarà visibile sul canale youtube dell’ufficio turismo comunale).