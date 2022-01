“Belle Ripiene” in scena oggi al Teatro Rossini di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 21.15, al Teatro Rossini di Civitanova Marche, va in scena “Belle Ripiene” una gustosa commedia dimagrante, spettacolo rinviato a marzo 2021.

Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Annalisa Favetti saranno le protagoniste in un appuntamento realizzato dall’Azienda dei Teatri di Civitanova Marche in collaborazione con Eclissi Eventi.

Si tratta di un esilarante spaccato di vita femminile, con la particolarità che i fornelli sono reali. La scenografia infatti è costruita da una vera grande cucina, funzionante, con piastre a induzione che permettono di preparare le pietanze. Qui, le quattro amiche condividono risate, pensieri e due grandi amori: gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite.

Le quattro cuoche si cimenteranno in piatti che riflettono la loro provenienza geografica, da Roma a Napoli, dal Salento all’Alta Padana: sul palco, una telecamera sempre puntata sul bancone della cucina permetterà al pubblico di seguire passo dopo passo le preparazioni. Belle Ripiene è una commedia di Giulia Ricciardi, scritta con Massimo Romeo Piparo, prodotta da Il Sistina con la regia di Massimo Romeo Piparo, le scene di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani, il suono di Lorenzo Lambiase e le musiche originali di Emanuele Friello.

I biglietti vanno dai 20 euro (ridotto 17,50) ai 30 euro (ridosso 26) e sono disponibili:

1)Alla biglietteria del Teatro Rossini dalle 18.30 alle 20.30;

2) Online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/belle-ripiene-civitanova-marche

3) Nei punti vendita del circuito Ciaotickets.

Per questo spettacolo è possibile utilizzare il voucher ricevuto per le date annullate nella stagione 2019-20. I biglietti già acquistati per la data del 5 marzo 2020 e non sostituiti da voucher sono validi per questa nuova data