Montemarciano,“Gala Belcanto”: concerto con Marta Torbidoni e la Sineforma Ensemble

Il 25 maggio al Teatro Alfieri appuntamento con le più belle arie d’opera di Verdi ,Puccini e Donizetti

MONTEMARCIANO (AN) – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemarciano organizza per sabato 25 Maggio alle ore 21.15, nella suggestiva cornice del Teatro “Alfieri” di Montemarciano, “Gala Belcanto”, un concerto lirico che vedrà come protagonisti: il soprano Marta Torbidoni accompagnata dalla Sineforma Ensemble.

Il concerto lirico sarà un grande viaggio musicale tra le più note e famose arie d’opera.

Marta Torbidoni, soprano e montemarcianese doc, chiude la stagione musicale a cura dell’amministrazione comunale con un grande concerto, quest’anno per la prima volta, accompagnata dalla Sineforma Ensemble.

I componenti del Sineforma Ensemble provengono da esperienze estremamente stimolanti in ambienti musicali di spiccata eccellenza tra i quali l’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, il Teatro Regio di Torino e il Teatro dell’Opera di Roma. Insieme all’esperienza di Marta, prossimamente (lo ricordiamo) sarà Mimì ne “La Bohème” nelle Marche, sarà Nedda nei “Pagliacci” a Sassari e protagonista di una serie di concerti in Italia e a New York, ci regaleranno momenti di straordinaria raffinatezza e fascino sonoro capaci di ammaliare il pubblico nel vero senso della parola.

Platea e palchi centrali: € 15, Palchi laterali: € 12, Gratuito sotto i 6 anni

Info e prevendite: 347.0031063 e un’ora prima dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Alfieri.