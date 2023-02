Montelupone, al Rivela Festival l’arte del doppiaggio di Fabio Celenza

Sabato prossimo sul palco del teatro Nicola degli Angeli il doppiatore protagonista nella trasmissione Propaganda Live

MONTELUPONE – Il Rivela Festival approda a Montelupone con il fenomeno del doppiaggio comico non sense, Fabio Celenza. Sabato 4 febbraio il format, organizzato da Eclissi Eventi con il sostegno della Regione Marche, sarà ospitato al Teatro ”Nicola degli Angeli” alle ore 21.15 con un Talk & Show dove tra video iconici, chiacchierate e doppiaggi estemporanei Fabio Celenza racconterà e mostrerà come un apparente gioco possa diventare motore artistico capace di muovere milioni di visualizzazioni sui social.

Tanti i suoi ironici e riuscitissimi doppiaggi, visti anche in tv nella trasmissione Prpaganda Live su La7: da Mick Jagger ad Angela Merkel fino ad arrivare anche a Papa Francesco. Una serata leggera in cui fare il pieno di risate, insomma. Col suo stile inconfondibile, la sua ineguagliata capacità di seguire il labiale di un noto personaggio aggiungendo contenuti nuovi ed ironici, anche in vernacolo, lo hanno consacrato vero e proprio fenomeno dalla carica comica irresistibile, che ha conquistato oltre il web anche la TV. Per la parte talk l’artista sarà moderato dalla conduttrice Daniela Gurini. Biglietto unico euro 10.

Prenotazioni al numero 0733 224911 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.