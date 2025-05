A San Firmano di Montelupone un corso base gratuito di Nordic Walking

MONTELUPONE (MC) – Domenica 18 Maggio, a San Firmano di Montelupone, nel parcheggio adiacente la chiesa, si svolgerà un corso base gratuito di Nordic Walking.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps, Green Nordic Walking di Macerata e Scuola Italiana di Nordic Walking, grazie a un contributo offerto da Susan G. Komen Italia Onlus.

Il corso base rientra in un più ampio progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere la comunità in un percorso di educazione a corretti stili di vita, in particolare in relazione all’incremento dell’attività fisica.

Il corso di Nordic Walking si svolgerà dalle ore 9 alle 11 e per informazioni e iscrizioni si possono contattare i due referenti Alfredo Bocci (3473540677) o Giuliano Pepa (3355826760).

I bastoncini saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

Ulteriori 3 ore saranno effettuate in una giornata da concordare con l’allievo per un totale di 5 ore, secondo le direttive della Scuola Italiana di Nordic Walking.

Per una adeguata fruizione del corso saranno necessari scarpe e abbigliamento di tipo sportivo.

Rispetto ad altre tipologie di attività sportive va evidenziato che il Nordic Walking allena la muscolatura del 90% del corpo. Rispetto ad una semplice camminata, infatti, si usa molta più energie nella mobilitazione delle articolazioni, di polso, gomito e spalla. Nel lavoro vengono coinvolti in pratica tutti i muscoli: dorsali, addominali e lombari ad esempio