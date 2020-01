Montegranaro, Ezio Bosso dirige l’Orchestra Filarmonica Marchigiana

Nell’ambito della Stagione Concertistica, appuntamento di altissimo livello, sabato 1 febbraio al Cineteatro La Perla

MONTEGRANARO (FM) – Sabato ,1 febbraio 2020, alle ore 21.15,al Cineteatro La Perla di Montegranaro,in Via Giulio Conventati, 6,il secondo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica .Sul palco salirà il Maestro Ezio Bosso che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana nell’ Ouverture de “Il Flauto Magico” di Mozart e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Accompagnerà l’Oboe solista Francesco Di Rosa nel Concerto per Oboe e Orchestra di R. Strauss e in un’anteprima del Concerto per Oboe e

Orchestra composto dallo stesso Bosso per Francesco Di Rosa.

Si tratta del primo di un ciclo di tre concerti che Bosso porterà nelle Marche (gli altri due a Pesaro e ad Ancona). A Montegranaro il concerto è fuori abbonamento, ma gli abbonati avranno il diritto di prelazione e quindi la certezza, acquistandolo, di avere un posto riservato per un appuntamento che si preannuncia sold out.