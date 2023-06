Monsampolo del Tronto, corso gratuito di Nordic Walking per donne

MONSAMPOLO DEL TRONTO – In occasione della “Festa dello sport”, l’A.S.D. Aps Tritella organizza un corso gratuito di Nordic Walking per donne.

L’iniziativa si svolgerà a partire da lunedì 5 giugno 2023 (dalle ore 18 alle ore 20) presso lo spazio antistante l’Abbazia di San Mauro a Stella di Monsampolo.

Il corso è organizzato in collaborazione con il Comune di Monsampolo del Tronto e col patrocinio e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

Le successive lezioni si svolgeranno mercoledì 7 giugno (sempre dalle 18 alle 20) e domenica 11 giugno (dalle 9 alle 11).

I bastoncini per la pratica del Nordic Walking saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

La partecipazione al corso è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 3939365509 (anche solo con un messaggio indicando nome e cognome di chi partecipa).

Il Nordic Walking ha un grande valore per la salute pubblica e anche per questo sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia, in ragione delle sue preziose caratteristiche che lo rendono uno sport sano, sicuro, naturale, completo e adatto a tutti.