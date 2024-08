Mondolfo è la ‘Capitale al quadrato’ dal 19 al 25 agosto

Mondolfo protagonista del progetto ‘50×50’ dedicato alle eccellenze della provincia, simbolo di Pesaro 2024. La settimana coincide con la seconda edizione di Tramantici Festival della Fisarmonica, un evento che celebra lo strumento musicale che veniva prodotto in questa parte di territorio fin dall’Ottocento

PESARO – Dal 19 al 25 agosto è il Comune di Mondolfo il nuovo protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’. Si tratta del progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. La settimana coincide con la seconda edizione di Tramantici Festival della Fisarmonica, un evento unico nel suo genere. Lo stesso celebra la fisarmonica e tutti gli strumenti a mantice e quest’anno – in occasione di Pesaro 2024 – si estende su più giorni ricchi di musica e racconti. Offrirà un programma eccezionale voluto dall’Amministrazione Comunale sotta la direzione artistica di Roberto Lucanero con l’organizzazione esecutiva di DMP Concept/Senigallia e il supporto della Fondazione Carifano.

Il Tramantici Festival nasce dalla consapevolezza della ricca tradizione musicale delle Marche, una regione rinomata per la produzione di strumenti musicali di alta qualità e per il talento dei suoi musicisti. Infatti la regione ha dato i natali a celebri virtuosi della fisarmonica come Gervasio Marcosignori di Castelfidardo e continua a essere un centro di eccellenza musicale con artisti di fama internazionale come Daniele Di Bonaventura e Claudio Jacoucci. Una delle peculiarità del Festival è l’apertura della programmazione con un artista marchigiano, un tributo alla tradizione musicale locale e un incentivo per i giovani talenti.

Quest’anno, poi il festival sarà inaugurato dal talentuoso fisarmonicista del territorio Giacomo Rotatori accompagnato dalla voce di Sara Jane Ghiotti. Seguirà un calendario pieno di esibizioni di artisti rinomati come Triosfere, Ethnic Project Duo di Danilo Di Paolonicola e Flavio Boltro, Osteria del Mandolino, Riccardo Tesi Elastic Trio, Claudio Prima & Seme, e Roberto Lucanero con un’emozionante esibizione all’alba per il saluto conclusivo del festival. Il festival è profondamente radicato nel territorio di Mondolfo, un tempo centro fiorente di produzione di fisarmoniche e organetti. Anche se oggi le fabbriche non esistono più, Tramantici riscopre e condivide questa preziosa eredità con le nuove generazioni, mantenendo vivo il legame con la musica e la sua produzione artigianale.

La settimana di Mondolfo con il suo festival rappresenta un’occasione importante non solo per il programma di Pesaro 2024 ma anche per l’estate musicale della nostra provincia: così Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro. Un evento costruito attorno ad uno strumento come la fisarmonica che ha una lunga tradizione produttiva nella nostra provincia e nelle Marche più in generale e che ha fatto scuola a livello internazionale, dunque uno strumento simbolo della nostra cultura.

Grazie a Mondolfo per la passione e la qualità di questa settimana anche perché iniziative dedicate in modo specifico a questo strumento mancavano. Alla fine del progetto dovremo trovare un modo per tenere insieme tutto questo lavoro fatto per 50×50 da utilizzare per la corsa di Pesaro e Urbino Capitale della cultura europea 2033 ma anche perché si tratta di un metodo che si è rivelato perfetto per dare visibilità ad un patrimonio che non può andare perso.

È per noi un grande motivo di orgoglio partecipare a questo appuntamento così importante con un festival che rappresenta la marchigianità – ha sottolineato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri – una rassegna nata lo scorso anno dal desiderio della nostra Amministrazione comunale di valorizzare uno strumento popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo, dalla seconda metà dell’Ottocento, la storia artigianale di Mondolfo con produzioni di grande valore.

La fisarmonica è il simbolo di radici, identità e tradizioni con cui vogliamo presentarci a tutti i cittadini e turisti che si apprestano a visitare, dal 19 al 25 agosto, la nostra Provincia e il Comune di Mondolfo. L’evento è caratterizzato da un ricco calendario di concerti di qualità che saranno diffusi su tutto il territorio. Un’occasione importante per far conoscere i luoghi più belli e suggestivi di Mondolfo e Marotta, dal Borgo antico al mare.

Il nostro obiettivo è creare un’esperienza musicale indimenticabile, valorizzando la tradizione e l’innovazione nell’ambito degli strumenti a mantice. Queste le parole di Roberto Lucanero, direttore artistico del festival. Tramantici, ovvero tra – mantici, è infatti un festival in cui ci si viene a trovare in mezzo alle diverse tipologie di strumenti a mantice, non solo in mezzo alle fisarmoniche. Anche in questo caso le parole e i nomi non vengono scelti a caso! Una delle caratteristiche principali di Tramantici è proprio questa: la pluralità degli strumenti a mantice utilizzati dagli artisti durante i concerti.

Già la prima edizione del 2023 ha accolto fisarmoniche a piano, fisarmoniche a bottoni, organetti di vario tipo ed anche l’organo portativo, utilizzato massimamente nel medioevo e molto importante nella storia della musica marchigiana grazie all’uso che se ne fece, tra colto e popolare, fino al Rinascimento come testimoniato dall’iconografia (Gentile da Fabriano, Giovanni Santi, Raffaello, ecc.) e dalla poesia popolare (Gaugello Gaugelli della Pergola).

L’edizione 2024 oltre a questi strumenti vedrà per di più la presenza del bandoneon, caratteristico del tango argentino, strumento della famiglia delle concertine, anch’esse, come le fisarmoniche, aventi come principio di emissione sonora l’ancia libera. Quest’anno il festival si arricchisce di ospiti internazionali di spicco e di artisti locali straordinari, con l’intento di far risuonare la nostra amata fisarmonica tra le vie e le piazze di Mondolfo e Marotta. È un invito a tutti a partecipare e a lasciarsi trasportare dalle note magiche che caratterizzeranno queste serate d’agosto.

Ha concluso Even Mattioli consigliere comunale con delega alla cultura: Tramantici è un Festival in cui la fisarmonica, strumento popolare per eccellenza, è la protagonista come lo è stata per un secolo a Mondolfo. È un Festival che fin dalla prima edizione abbiamo voluto mettere al centro dei nostri progetti culturali, costruendolo con cura e passione, perché racconta un importante pezzo di storia del territorio in cui viviamo. In questa seconda edizione avremo sette giorni di concerti con musicisti di grande talento, valore e fama internazionale.

TRAMANTICI Festival della Fisarmonica II edizione

19-25 agosto 2024

Programma dei concerti (ingresso libero e gratuito)

LUNEDì 19 AGOSTO

Ore 21, Mondolfo Bastione Sant’Anna – “Giacomo Rotatori & Sara Jane Ghiotti Duo”. Fisarmonica e voce

MARTEDì 20 AGOSTO

Ore 18:30, Bar Hollywood Coffe &Film, Marotta – Cosa c’è DOP. Informati con gusto. Alla scoperta del nostro capitale gastronomico. Conduce il sommelier Otello Renzi. Info: 392 1207889

Ore 21, Mondolfo Chiostro Complesso Monumentale Sant’Agostino – “Triosfere-Dario Flamini – Bandoneòn, Mauro De Federicis – chitarra elettrica, Roberto Della Vecchia – contrabbasso

MERCOLEDì 21 AGOSTO

Ore 21, Mondolfo Chiostro Complesso Monumentale Sant’Agostino – “Ethnic Project Duo” con Danilo Paolonicola – Fisarmonica e Flavio Boltro – tromba

GIOVEDì 22 AGOSTO

Ore 21.30 Marotta Piazza dell’Unificazione – Osteria del Mandolino”- fisarmonica, mandolino, flauto, chitarra e contrabbasso.

VENERDì 23 AGOSTO

Ore 21, Mondolfo Chiostro Complesso Monumentale Sant’Agostino – “Riccardo tesi Elastic Trio” con Riccardo Tesi – Organetto diatonico, Francesco Savoretti – percussioni, Vieri Sturlini –chitarre e voce

SABATO 24 AGOSTO

Ore 21, Mondolfo Chiostro Complesso Monumentale Sant’Agostino – “Claudio Prima & Seme”con Claudio Prima –Organetto e voce, Vera Longo –violino e voce, Paola Barone – violino, Cristian Musìo – viola, Marco Schiavone – violoncello.

In conclusione DOMENICA 25 AGOSTO

Ore 6, Marotta – Roberto Lucanero, fisarmonica e organetto. Tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30 presso i Giardini “Le 11 Eroine” di Marotta, le straordinarie mosaiciste dell’Associazione “Mosaichiamo la città” guideranno cittadini e turisti alla creazione di un mosaico, di circa 14 metri, dedicato a Tramantici. L’opera verrà installata sui muretti dell’ormai noto “Lungomare dei Mosaici”.