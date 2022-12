“Le Microplastiche nel Servizio Integrato”, al via oggi Corso di formazione ad Ancona

La prima Edizione del Corso presso l’Università Politecnica delle Marche dal 5 al 7 Dicembre 2022

ANCONA – Conoscere la presenza e il destino delle microplastiche nel ciclo idrico urbano – che include la captazione, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile, il sistema fognario e la depurazione delle acque reflue – è una sfida da approfondire ed analizzare in modo critico, per pianificare ed intraprendere opportune azioni e adeguate misure di mitigazione.

L’Università Politecnica delle Marche è partner del progetto LIFE Blue Lakes, finanziato dalla commissione Europea e coordinato da Legambiente, che investiga la presenza delle microplastiche nei laghi e in impianti di trattamento di acque potabili ed acque reflue afferenti a bacini lacustri strategici. Il progetto, inoltre, affronta il problema delle microplastiche nei laghi con l’obiettivo di ridurle e prevenirne la diffusione, attraverso una serie di azioni di governance, formazione, informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholder e cittadinanza.

L’esperienza maturata nelle attività di ricerca ed in quelle di progetto da parte dei gruppi di Ingegneria Chimica Ambientale e Sanitaria del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) e di Ecotossicologia del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) dell’Università Politecnica delle Marche, costituisce la base per la prima Edizione del Corso nazionale di formazione “Le Microplastiche nel Servizio Integrato” che si terrà ad Ancona dal 5 al 7 Dicembre 2022 presso l’Università Politecnica delle Marche, a cui parteciperanno 30 selezionati professionisti del settore della Depurazione e del Servizio Idrico Integrato.

Oltre alle lezioni teoriche, focalizzate sul destino e sulla presenza delle microplastiche nelle diverse unità di trattamento a supporto di strategie di rimozione in fase progettuale e gestionale, sono previste sessioni pratiche per lo sviluppo e l’applicazione di un protocollo comune e normalizzato di campionamento delle microplastiche negli impianti e per la loro caratterizzazione in laboratorio.

Nel 2023 si terranno altre due edizioni del Corso, con la possibilità di seguire on-line.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web del progetto https://lifebluelakes.eu/ e il canale social del gruppo di ricerca https://www.linkedin.com/company/wweelab-research.