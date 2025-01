Castelli avanza la proposta di stanziare 10 milioni di euro. Sindaco Filipponi: “la prima pietra di un investimento strategico per l’intera Regione Marche”

GENGA – “La proposta del Commissario alla Ricostruzione Sen. Guido Castelli di stanziare 10 milioni di euro per la definitiva messa in sicurezza della strada comunale della Gola di Frasassi rappresenta la prima pietra di un investimento strategico per l’intera Regione Marche”.

Con queste parole il sindaco di Genga, Marco Filipponi, accoglie con favore la notizia che la Struttura commissariale sisma 2016 guidata dal Senatore Castelli inserirà l’intervento nel completamento della programmazione Anas relativa alla cosiddetta “Priorità 4” delle strade danneggiate dal sisma.

“L’entroterra montano – ha spiegato Filipponi – con le Grotte di Frasassi e il Santuario Madonna di Frasassi, conosciuto dal grande pubblico come Tempio del Valadier, nel 2024 ha registrato un afflusso turistico di oltre 450.000 visitatori in termini di biglietti venduti, di cui più di 100.000 stranieri. Si tratta del maggiore attrattore turistico della Regione Marche per numero di biglietti venduti, con un trend di crescita continua.

Questo intervento si pone in continuità con l’opera di raddoppio ferroviario, che include la realizzazione di una nuova stazione a Genga con servizi, parcheggi e un’area commerciale, per un investimento complessivo di 438,44 milioni di euro. Interventi che rendono questa parte del territorio un hub turistico di primo livello su scala nazionale.”

La messa in sicurezza della strada, tuttavia, non risponde solo alle esigenze turistiche ma è cruciale anche per il tessuto industriale del territorio. L’area ospita realtà produttive di grande importanza, come la Ariston Thermo, presieduta da Paolo Merloni, e la Togni Spa, produttrice dell’Acqua Frasassi, oltre a numerose industrie situate tra Sassoferrato e le aree interne.

“Non posso che ringraziare il Sen. Guido Castelli e il Presidente della Regione Francesco Acquaroli per la grande capacità di lettura e visione. – Ha concluso Marco Filipponi – Lo sviluppo turistico e industriale odierno non può prescindere da una strategia integrata di grandi opere a valenza nazionale. Interventi come questi rafforzano l’economia di tutto il territorio, assicurando le condizioni necessarie per attrarre investimenti, valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico e supportare la crescita delle nostre eccellenze produttive”.