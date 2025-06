Mercato prodotti artigianali e Macerata Opera Family: modifiche a sosta e viabilità

MACERATA – In vista della mostra mercato di prodotti artigianali e tipici del territorio che si terrà sabato 7 giugno in piazza della Libertà, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che regolamenta la circolazione e la sosta nella zona interessata dalla manifestazione.

Il provvedimento prevede, in piazza della Libertà (tutta l’area comprensiva della zona APU e degli stalli di sosta in concessione APM anche su spazi per diversamente abili), divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7:00 alle 22:00 eccetto veicoli dello staff dell’organizzazione e degli stand espositivi.

Il varco 1 via Don Minzoni, in caso di necessità e di particolare affluenza di avventori nell’area espositiva di piazza della Libertà, potrà essere disciplinato diversamente con limitazioni al transito per motivi di sicurezza e viabilità.

Un’altra ordinanza riguarda invece la viabilità in occasione del Macerata Opera Family in programma dal 9 al 14 giugno all’Arena Sferisterio e prevede

– divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 18:00 fino al termine degli spettacoli (orario previsto di fine evento ore 23:30): in piazza Nazario Sauro su tutta l’area parcheggio in concessione all’APM compresa tra viale Trieste e corso Cairoli, eccetto veicoli a servizio delle persone diversamente abili con contrassegno e veicoli dell’associazioni di viabilità; in viale Trieste, su ambo i lati del tratto compreso tra viale Don Bosco piazza N. Sauro, eccetto veicoli FF.OO., autobus autorizzati e veicoli delle persone diversamente abili con contrassegno; in piazza Mazzini, su tutta la piazza eccetto autorizzati in via Santa Maria della Porta, da via Basili fino a via L. Rossi, sul lato destro secondo il senso di marcia; in via Lauro Rossi, da via Santa Maria della Porta fino a via Ciccarelli; in viale D. Pantaleoni, tratto compreso tra la rotatoria di piazza Nazario Sauro fino all’area area carico/scarico adiacente l’emiciclo dello Sferisterio denominata “Falegnameria Sferisterio”, eccetto veicoli espressamente autorizzati e veicoli al servizio dell’emittente televisiva pubblica R.A.I.;

– dalle ore 19:00 in viale Trieste, divieto di transito eccetto FF.OO. e veicoli autorizzati, nel

tratto compreso tra viale Don Bosco e p.za N. Sauro, con direzione obbligatoria a destra

verso viale Don Bosco; dalle 23:30 e comunque da mezz’ora prima della fine degli spettacoli, potranno accedere su questo tratto di strada anche gli autobus a servizio degli spettatori, che saranno posizionati, in attesa del termine degli spettacoli, secondo le disposizioni del personale di polizia locale in servizio (sul tratto compreso tra i due sbarramenti); l’uscita degli autobus verso piazza N. Sauro, potrà avvenire solo al termine degli spettacoli, in condizioni di sicurezza;

in Viale Diomede Pantaleoni divieto di transito, con sbarramenti fissi o mobili in piazza Nazario Sauro e con direzione obbligatoria a destra verso via Via Maffeo Pantaleoni (il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso via Maffeo Pantaleoni, Borgo San Giuliano, viale Leopardi, Rampa Zara;

in via Maffeo Pantaleoni (intersezione con l’omonima via) deviazione consigliata a sinistra verso Borgo San Giuliano, valido per tutti i veicoli provenienti da Corso Cairoli con direzione centro / viale Leopardi, eccetto veicoli di massa a p.c. > 3,5 t; direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via S. Michele A. e via Panati; direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Zorli che si immettono in via Maffeo Pantaleoni; dare precedenza con obbligo di proseguire dritto in Borgo San Giuliano, valido per i veicoli provenienti da via Pace a salire, in prossimità dell’intersezione con Via Maffeo Pantaleoni, con temporaneo oscuramento del segnale di “fermarsi e dare precedenza” per i veicoli provenienti da quest’ultima via; in corso Cairoli Direzione obbligatoria a sinistra verso Via Carducci, eccetto veicoli che devono proseguire per le seguenti direzioni: Montelupone, Potenza Picena (SP 101), quartiere Pace, quartiere San Giuliano, centro storico;

per veicoli di massa a p.c. > 3,5 t direzione obbligatoria a sinistra verso via Carducci, valido

per i veicoli circolanti in Corso Cairoli con direzione Piazza N. Sauro, eccetto veicoli che devono proseguire per le seguenti direzioni: Montelupone; Potenza Picena (SP 101); per tutti i veicoli provenienti da via Pancalducci (direzione Macerata) direzione consigliata a sinistra ed uscita consigliata (rotatoria) verso via Braccialarghe, eccetto veicoli che devono proseguire per le seguenti direzioni: Montelupone; Potenza Picena (SP 101), centro storico, via Trento, via Pancalducci, corso Cairoli e relative traverse;

– divieto di transito in via Moje, eccetto veicoli residenti . Uscita consentita in via Pannelli con obbligo di direzione a sinistra all’intersezione in viale Trieste (fino al ripristino della normale viabilità) per proseguire fino all’intersezione con via San Giovanni Bosco e quindi proseguire secondo senso di marcia

– interruzione del transito degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano:

dalle ore 19:30 sul tratto di viale Trieste di compreso tra viale Don Bosco e piazza N. Sauroa stradale su Viale Diomede Pantaleoni; gli autobus circolanti in corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci ad eccezione quelli diretti verso la SP 101;

Provvedimenti da attuarsi con Piazza Vittorio Veneto pienamente transitabile:

– dalle ore 19:00, divieto di transito in via Zara intersezione via Don Minzoni (direzione verso Piazza Strambi), eccetto residenti delle seguenti vie: Basili, Gioberti, Don Minzoni, piazza Strambi, vicolo Spadalavini, Lauro Rossi, Santa Maria della Porta, vicolo Sferisterio,

vicolo Asilo Ricci, via Fratelli Ciccarelli;

– direzione obbligatoria a destra: in via Basili, all’intersezione con via Santa Maria della Porta, valido per i veicoli provenienti da via Don Minzoni; per tutti i veicoli provenienti da via Domenico Ricci / Piazza Vittorio Veneto, eccetto residenti di via Padre Matteo Ricci;

– direzione obbligatoria a sinistra: per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci, eccetto

residenti sul tratto senza sbocco di via L. Rossi. per i veicoli che provenienti da via Santa Maria della porta intersezione via Gioberti che devono uscire dal centro storico; per tutti i veicoli residenti che si dovranno recare in via Santa Maria della Porta via Gioberti, via Lauro Rossi, via Spadalavini, vicolo Sferisterio e vicolo Ricci, giunti in prossimità dell’intersezione tra via Don Minzoni e via Zara; in via Crispi per tutti i veicoli in uscita da vicolo Degli Orti, eccetto veicoli di polizia, di soccorso e di pubblica utilità;

– direzione obbligatoria dritto: per i veicoli in uscita da via Gioberti su via Santa Maria della

Porta, eccetto veicoli residenti via Lauro Rossi (tratto senza sbocco); per tutti veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta / via Padre Matteo Ricci, eccetto residenti della medesima via;

– sospensione temporanea della Z.T.L. in via Crispi e via del Convitto con disattivazione del

controllo elettronico in uscita da Porta Convitto dalle ore 19:00 alle 01:00;

– istituzione di divieto di transito, eccetto residenti all’inizio di via Padre Matteo Ricci;

In caso di attivazione della Z.T.L., tutti i veicoli provenienti da via Zara e non aventi autorizzazione all’ingresso al Varco-1, potranno proseguire la circolazione seguendo la direzione via Zara, via Basili, via Santa Maria della Porta, piazza Vittorio Veneto.

– direzione obbligatoria a destra: per tutti i veicoli provenienti da via Basili ed immissione in via Santa Maria della Porta, eccetto residenti di via Lauro Rossi, Piazza Mazzini, vicolo Sferisterio, vicolo asilo Ricci.

L’azienda APM trasporti e le aziende di TPL devono rimodulare il servizio di trasporto urbano ed extra urbano per l’attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente ordinanza.